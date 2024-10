William Levy sobre Elizabeth Gutiérrez: "He callado por proteger a mis hijos"

"Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado. Ha sido un momento difícil no solamente para mi, sino para mis hijos", comentó Levy a Jordi Martin para el programa El gordo y la flaca.

"Una separación es de dos no de una sola persona, y en esa separación por medio hay dos niños, dos hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth, primero que ella están los niños. Aquí todo el mundo sufre", aseveró.

El ocaso de la relación

Desde España, donde se encuentra grabando su próximo proyecto, el intérprete rechazó que se le haya señalado como el único responsable de la ruptura, destacando que como pareja se esforzó por brindarle lo mejor a Gutiérrez durante 20 años, pero que él también esperaba acciones que no llegaron.

"El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles. A mis hijos les di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido y para eso he trabajado toda la vida. Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales si no amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mi me faltan, y me han faltado todos estos años".

En este sentido, agregó que actualmente no se siente sumido en la soledad, pues cuando se encuentra a solas sabe que Dios lo acompaña. No obstante, no descarta que durante estos meses no se haya sentido traicionado.

"Cuando estoy solo estoy con Dios siempre y tengo a mis hijos, no me siento nunca solo, pero me he sentido decepcionado y engañado".

Paternidad

Luego de hacerse pública la separación, Levy fue cuestionado y acusado de haberle sido infiel a Elizabeth. También se filtraron denuncias de conflictos domésticos entre la pareja, lo que dio paso en redes sociales a los cuestionamientos como padre.

Sin embargo, William aseguró que todo este tiempo se ha mantenido en silencio por respeto a sus hijos. "Yo he callado no porque no tengo nada que decir, he callado por proteger a mis hijos".

"Yo puedo tener errores, como todo ser humano, pero como padre no me van a encontrar ni uno solo. Yo soy un gran padre y me siento muy orgulloso de lo que he logrado ser como padre", aseguró.

Sobre los altercados en los que estuvo involucrada la policía sostuvo:

"Llamaron a la policía por cuestiones que no son ciertas. Es triste, primero que nada si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Tenía todo mi derecho a hacerlo porque estábamos separados, no vivía conmigo hacía cuatro meses Elizabeth".

El actor enfatizó que nunca expondría a alguno de sus hijos a encontrarlo con otra persona. "¿Tú te imaginas que mi hija suba y me vea con otra mujer en el acto? Esa es una imagen que a mi hija no se le iría de la cabeza, nunca la pondría en esa situación".