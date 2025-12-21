Miss Jamaica se pronuncia por primera vez tras caída en preliminar del Miss Universo

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica , se pronunció por primera vez desde que sufrió una caída durante su desfile en la gala preliminar del Miss Universo que la mantuvo casi un mes hospitalizada en terapia intensiva de un centro médico en Tailandia.

Ya en casa desde hace una semana, Henry ha compartido un mensaje de agradecimiento a su familia, amigos, equipo médico y a todos aquellos que por redes sociales le manifestaron su apoyo.

"En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea Extiendo mi sincero agradecimiento a mi familia, amigos, por cada oración elevada en mi nombre de mis compañeros jamaiquinos, y a aquellos que estuvieron conmigo en momentos vistos e invisibles", reza el inicio del texto compartido por la revista ¡HOLA!.

"Estoy profundamente agradecida a los equipos médicos que se preocuparon por mí en Tailandia, el equipo que me escoltó a casa, y el personal del aeropuerto, incluyendo los del Aeropuerto Internacional Norman Manley (NMIA) y MIA y los miembros de la Fuerza de Policía de Jamaica que ayudaron a reducir el estrés de la viaje y gracias al equipo de @officialmissuniversejamaica y @thejamaicatouristboard por hacer los arreglos para que me reciban en estos aeropuertos".

"La luz persiste"

Asimismo, Gabrielle resaltó la importancia de la profesión que ella misma posee y cómo de momentos adversos, se puede salir adelante.

"Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de oftalmología, me recuerda que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan".

Sobre su evolución, Henry explicó que aún continúa recuperándose y que en el futuro brindaría una actualización más detallada.

"Mientras continúo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio".

Por último, envió un agradecimiento a las figuras diplomáticas que gestionaron su regreso a Jamaica.

"La luz persiste. Un agradecimiento especial a estas personas que hicieron posible el proceso de mi regreso a casa: Hon. Olivia 'Babsy' Grange @babsygrangeVradda Rutnin, Cónsul Honorario de Jamaica en Tailandia y Arthur Williams, Embajador de Jamaica en China".