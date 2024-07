Miss Kansas, Alexis Smith, denuncia a su abusador durante el certamen de belleza

Con valor, la joven expuso que su objetivo era crear una plataforma en la que se visibilice los peligros que generan las relaciones abusivas y tóxicas. Pero lo que nadie imaginó es que ella usaría su propia experiencia y la pondría de ejemplo para destacar la importancia de contar con una red de apoyo que ayude a las jóvenes que se ven envueltas en este tipo de situaciones.

"Mi visión como próxima Miss Kansas es eliminar las relaciones dañinas y abusivas. En realidad, algunos de ustedes en esta audiencia me han visto muy emocionada porque mi abusador está aquí hoy", comentó.

"Pero eso no me impedirá estar en este escenario y ser la próxima Miss Kansas. Porque mi comunidad y yo merecemos relaciones saludables", agregó la joven, quien es enfermera de la Universidad de California en Irvine (UCI).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Kansas (@missamericaks)

Testimonio

El video fue difundido por Smith en las rede sociales oficiales del certamen.

"Recuperar el respeto consiste en reclamar tu poder y permanecer firmemente en él. En la noche de Miss Kansas, mi viaje dio un giro inesperado cuando alguien de quien me he estado curando trató de perturbar mi paz. En lugar de caer en silencio, elegí vivir mi visión de un mundo mejor. Recuperé mi poder, no sólo para mí, sino para mis sueños y todos los que me miran y escuchan", escribió.

Alexis Smith aseveró que compartiría sus conocimientos y herramientas para que otras mujeres identifiquen cuando se encuentran en relaciones pocos sanas y puedan salir de ellas.

"Esto no se trata de rechazar a otros; se trata de convertir nuestro dolor en un propósito y canalizarlo de una manera que unifica y eleva. Estoy lista para usar mi historia, herramientas y recursos para poner fin a las relaciones poco saludables en todas sus formas. Mi voz y defensa potenciarán a todos para reclamar su propio poder en su propia manera única".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Kansas (@missamericaks)

"Puede que sea pequeña en estatura, pero me mantengo alta en fuerza, propósito y poder con la esperanza de inspirar a otros a hacer lo mismo", concluyó.

El momento ha sido celebrado por seguidoras, quienes celebran su valentía y el coraje para abordar su experiencia públicamente.

Tras su triunfo, Alexis manifestó que se siente orgullosa de los pasos que ha dado para llegar a cumplir su sueño.

"Mientras abrazo el honor de convertirme en Miss Kansas, estoy profundamente orgullosa de la mujer que soy hoy. Mi viaje se ha lleno de crecimiento, resistencia y determinación inquebrantable, cada paso afirmando mi fuerza y propósito. Reflexiono sobre mis logros y los valores que me guían, sintiendo un profundo sentido de confianza y seguridad en mí mismo. Mirando hacia adelante, estoy lleno de emoción y anticipación por la mujer en la que seguiré siendo. Esta oportunidad me faculta para inspirar a otros, abogar por causas significativas y tener un impacto duradero, sabiendo que mi futuro tiene un potencial ilimitado".