Miss Universo 2022 ignora los comentarios negativos

"Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario", comentó.

Sobre su reinado, la representante de Estados Unidos espera aprovechar las plataformas para poder promover cambios en el mundo, como lo es la moda sustentable, una bandera que reiteró constantemente en la competencia pues la modelo es diseñadora de modas.

“Ahora que soy Miss Universo, tengo una enorme plataforma y esa es una de mis metas principales como Miss Universo", dijo.

Asimismo, la soberana de la belleza universal añadió que espera que durante su año de reinado pueda demostrar a sus detractores que, al igual que las otras participantes, tiene un objetivo claro que es ayudar y visibilizar causas importantes y que generen impacto en la sociedad.

"Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad –creo que todos experimentamos un poco de odio en el internet– que no dejes que te perturbe. Y creo que esta es una gran oportunidad para mí para poner el ejemplo", señaló.

"Me tomó tres años llegar hasta aquí, trabajando todos los días sin parar. Y sólo quiero compartir la historia de lo que pasa tras bambalinas y cómo puedes lograr algo que parecía imposible".

FUENTE: REDACCIÓN