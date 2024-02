Miss Universo recuerda a Cheslie Kryst y celebra la publicación de su libro

MIAMI.- Se cumplen dos años de la lamentable partida de la modelo estadounidense Cheslie Kryst, quien ostentó el título de Miss USA y mantuvo una silenciosa batalla contra la depresión. Ahora, la Organización Miss Universo promueve el lanzamiento del libro By The Time You Read This, último deseo de la abogada de 30 años.

El álbum, que está integrado por dos fotografías de la Miss durante su reinado y una del libro, continúa señalando como April Simpkins, madre de Kryst ha logrado culminar el último deseo de la abogada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe (@missuniverse)

"Estamos orgullosos de compartir que su madre, April Simpkins, ha honrado el último deseo de Cheslie de tener su libro publicado. By The Time You Read This está disponible para pre-orden, y puedes leer en las propias palabras de Cheslie su historia de trabajar para realizar sus sueños de convertirse en Miss USA, abogada, y una inspiración para mujeres jóvenes de color mientras abre una ventana a su larga batalla contra la depresión", destaca.

Asimismo, la entidad se tomó un momento para enviar un mensaje a todas las personas que a diario luchan para cuidar su salud mental.

"Especialmente hoy, te recordamos que no estás solo en tus batallas por la salud mental. Le recomendamos que se comunique con amigos, familiares y profesionales".

Muerte de Cheslie Kryst

La modelo de 30 años, originaria de Carolina del Norte, se suicidó la mañana del 30 de enero de 2022. Las autoridades informaron que Cheslie se lanzó del piso 29 de un rascacielos en Nueva York.

Su madre fue invitada al programa de Jada Prinkett Smith Red Table Talk, en donde compartió el último mensaje que Cheslie le envió.

"Iba a llamarla de camino a casa y cuando miré mi teléfono noté que había un mensaje de texto de ella. Lo primero que escribió fue: 'Primero, lo siento. Para cuando recibas esto ya no estaré viva. Y me entristece aún más escribir esto porque sé que es lo que más te va a doler'", contó April.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por April Simpkins (@aprils_hr)

Forefront Books explicó que el libro fue escrito en dos partes: la primera por Cheslie Kryst, en donde comparte su historia y su perseverancia para alcanzar el éxito; mientras que la segunda mitad es de Simpkins, quien continuó con una sentida narración de su perspectiva, la cual inicia desde el día de la muerte de su hija.

En sus redes sociales, April también compartió un mensaje para recordarla.

"Gracias por confiarme tus últimos deseos, ahora todos se han cumplido. Tu libro va a salvar vidas. Descansa en paz mi dulce bebé. Te amaré por siempre".

By The Time You Read This ya está disponible en bythetimeyoureadthisbook.com, y las ganancias serán destinadas a la Fundación Cheslie C. Kryst.