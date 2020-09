Miss Venezuela 2020 agradece apoyo en su acto de coronación

Tras anunciar el día anterior que la estudiante de Psicología había sido electa como la mujer más bella de Venezuela, los televidentes pudieron ver el momento en el que Thalía Olvino le impuso la diadema que la acredita como la representante del país latinoamericano en el Miss Universo.

Mariangel Villasmil, de 24 años, dedicó unas sentidas palabras hacia su estado natal Zulia, su familia, la Organización Miss Venezuela y Venevisión.

“No me cabe la emoción. El Zulia hoy está de fiesta. Están todos en mi corazón. Demás está decir que estoy feliz. A mi familia que me está viendo le mando un abrazo, un beso y todo mi amor. Sé que me apoyan y que están conmigo con el corazón. Son lo único que me falten para que esto sea perfecto, pero la Organización Miss Venezuela y Venevisión se han convertido en mi otra gran familia y en mi gran apoyo en este proceso y de verdad que estoy agradecida con Dios y con La Chinita por esta maravillosa oportunidad y por poder contar con todos ustedes, Venezuela”, expresó la reina.

Embed

Villasmil destacó que es una fiel creyente del poder de la visualización. “Si algo aprendí cuando entré en el Miss Venezuela es que debes creer en ti, respetarte y quererte es lo más importante para alcanzar lo que tanto deseas”.

A lo largo de los últimos 40 años, Venezuela conquistó siete coronas del Miss Universo, todas ellas bajo la batuta de Osmel Sousa, antiguo presidente del certamen de belleza.

En el programa Noche de coronación, los espectadores también pudieron ver el momento en el que Alejandra Conde (Aragua) e Isbel Parra (Región Guayana) fueron designadas oficialmente como Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Internacional, respectivamente; así como también, sus reacciones ante sus triunfos y las declaraciones de sus familiares.

El espacio fue conducido por Henrys Silva, Dave Capella y José Andrés Padrón.