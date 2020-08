Miss Venezuela, Thalía Olvino, denuncia "maltratos y abusos"

En esta ocasión, y al cumplirse un año de su coronación como la mujer más bella del país, Thalía Olvino publicó un video Instagram, a través del cual le echó más leña al fuego, ya que afirmó que durante su paso por el concurso más importante del país vivió momentos muy amargos.

La joven indicó que, para ella, "ser Miss Venezuela es recibir maltratos y abusos en un ambiente en el que todas estas actitudes están normalizadas. Un ambiente en donde te hacen creer que te mereces todo eso, y no, ninguna mujer se merece eso. Quiero marcar un precedente en la historia del Miss Venezuela”.

Thalía Olvino está haciendo estas declaraciones en el marco de una campaña que tituló "Ser valiente es mi victoria", la cual está destinada, según explicó, a darle aliento a mujeres que son víctimas de maltrato en su seno familiar, trabajo o ámbitos académicos.

“Enfrenten ese miedo, escriban su mensaje, graben su mensaje, porque más importante que un título o una corona es ser honestas con nosotras mismas”, destacó.

Las polémicas declaraciones de Thalía Olvino no tardaron en convertirse en tendencia en las redes sociales.

“Fueron días muy duros para mí. Tenía la presión del público, las críticas en redes sociales y cuando llegaba a la Quinta Miss Venezuela era lo mismo. Me esforcé muchísimo por sacar fuerzas y dar lo mejor de mí porque no quería que destruyeran mi sueño. Pero aunque me esforcé estuve deprimida trabajando en un ambiente laboral insano. Allí reinaba la desorganización, la improvisación, la limitación de recursos, la poca empatía con la situación particular de cada reina, la lucha de poderes, la discriminación y la indiferencia”, puntualizó en el video.

miss-venezuela.jpeg Cuadro de finalistas del Miss Venezuela 2019. Cortesía/Prensa

Asimismo, Thalía Olvino contó que durante su reinado sufrió un desgarre en su seno derecho.

“Estuve más de un mes sin hacer absolutamente nada después de mi coronación. El 4 de septiembre me realizaron las operaciones que creían convenientes para mejorar mi imagen. Automáticamente después, cuando yo tenía que cuidar de mi salud, decidieron empezar entonces con mi preparación. Las clases y las sesiones de fotos, por la desorganización, muchísimas veces se alargaron más de lo estipulado”, agregó.