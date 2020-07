Nina Sicilia: Miss Venezuela contra viento y coronavirus

No obstante, Nina Sicilia, quien conquistó para el país sudamericano la primera corona de Miss Internacional en 1985, no se amilana sino todo lo contrario, se manifiesta optimista frente a todos estos retos profesionales. 35 años de experiencia en el mundo artístico y tres décadas en el ámbito empresarial, la avalan.

"El balance que hago de la gestión del Comité Ejecutivo del Miss Venezuela es positivo. Han sido unos Miss Venezuela un poco sui generis, un poco distintos (...) considero que ha sido así porque el objetivo de formar misses para que puedan salir a representarnos en el exterior y dejen el nombre de Venezuela bien en alto se ha cumplido (…) El Miss Venezuela forma parte de la esencia de nuestro país. Estamos entregando toda nuestra capacidad, profesionalismo y amor para poder alcanzar ese resultado y para brindarle a la nación un maravilloso concurso", sostiene.

Nina Sicilia, Gabriela Isler y Jacqueline Aguilera trabajan actualmente, de manera ardua, en los preparativos de la elección del Miss Venezuela, que está prevista para el jueves 24 de septiembre. Eso sí, con una características adaptadas a ese concepto que es hacer televisión en tiempos de pandemia.

Destaca que el equipo de trabajo del evento se dedica a cumplir las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y, sobre todo, a velar la salud y seguridad de las participantes.

"Hay un Comité Covid 19 en el canal y en la quinta Miss Venezuela y la premisa es que prevalecen las decisiones ajustadas a las normas de bioseguridad por encima de cualquier otra área. Eso sí, las actividades de las misses no son en grupo mayores de cuatro o cinco. Las pocas actividades presenciales que hemos realizado han sido ajustadas a la permisología, en grupos muy pequeños, como por ejemplo, los programas de Portada´s fue (…) y eso lo hemos manejado, con un estricto cumplimiento de la norma", afirma.

La organización que preside no se toma a juego la alarma mundial por el covid 19. "Se les hicieron pruebas para detectar Covid 19 a todas las misses y salieron negativo y también a todo el equipo de trabajo y salieron negativo; se trabaja con las máscaras en el caso de los estilistas (…) en el Departamento de Maquillaje entra una miss con el maquillador en un espacio específico, y, en otra sección, entra otra miss y otro maquillador y cuando terminan, entra otro par. El trabajo se hace cumpliendo a cabalidad con esas normas. Y ha sido más online que presencial", dice Nina Sicilia.

La gerente general del Miss Venezuela responde a quienes critican la realización del certamen en un país en el que hasta el 23 de Julio, se reportaron 13.164 casos de infectados, 124 de muertos y 7.471 de recuperados, de acuerdo a cifras aportadas por el la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Respeto a las personas que dicen que, dadas las circunstancias, un evento de belleza pareciera no ser trascendente. La decisión se toma en razón a que se evaluaron todos los aspectos que, hasta ese momento, se tenían avanzados para el Miss Venezuela; y se hizo contacto con los patrocinadores y aliados comerciales y se conversó sobre la posibilidad real de llevar a cabo un programa de televisión de manera novedosa, como ya se han perfilado desfiles y actividades deportivas y musicales en el mundo. Se manejaron todas esas variables y nos dimos cuenta de que sí era posible seguir adelante", explica Nina Sicilia.

"La intención fue seguir avanzando hasta donde las circunstancias nos lo permitan, sin poner en riesgo la salud y la seguridad de alguna de las personas que tengan que ver con el Miss Venezuela. El mundo sigue adelante en condiciones distintas (…) Nuestro punto de vista es no dejar de hacer, la solución es seguir haciendo adecuándonos a las condiciones", ahonda la ejecutiva del evento propiedad de la Organización Cisneros.

Misses preparadas

La gerente general habla con entusiasmo sobre el adiestramiento de las aspirantes a convertirse en la sucesora de Thalía Olvino.

"Este año tenemos un grupo bien preparado. El proceso inició con los doctores Vladimir y María Mercedes Gessen hablando de Sociología Política, Actualidad, Geopolítica y Emocionalidad; recibieron clases con Eduardo Galán, que está en España; Dave Capella atiende el tema de Oratoria; Maykol Niño el de Pasarela, vía Zoom; han participado en intensas actividades de Impacto Social con instituciones como Feminismo Inc., con nuestra gerente de Impacto Social, Liying Chang, de la mano de la doctora María Ignacia Arcaya, vicepresidenta de Responsabilidad Social del grupo; tuvimos un par de seminarios con Juan Bautista, uno de nuestros estilistas y maquilladores, para darles a ellas herramientas para que aprendan a maquillarse en sus casas (...) Una vez se escojan las reinas, afianzaremos aún más esa preparación, seguiremos trabajando con ellas y, es muy probable, que pronto estemos acariciando una de esas coronas internacionales", dice.

El comité encabezado por Nina Sicilia tiene la mirada puesta en la conquista de nuevos títulos internacionales.

"Siempre hemos apuntado a eso, a que nuestras candidatas obtengan esas coronas internacionales o una figuración importante que refleje su preparación como candidatas integrales", refiere.

Por otra parte, la exreina de belleza se expresa plena sobre el momento profesional que vive. "Siento un gran agradecimiento con la Organización Cisneros por haber depositado en mí la confianza para entregarme la gerencia general del Miss Venezuela, junto con mis compañeras del comité, que no ha sido un reto fácil. Siento que, a través de los años que estuve en las diferentes empresas de la organización, aprendí y me formé gracias a mis superiores y compañeros y creo que llegó el momento de sumar todos esos aprendizajes para volcarlos en lo que es el Miss Venezuela porque, además, en paralelo, nunca abandoné esa parte artística que tanto me apasiona, como la animación y la formación (...) Siento que he llegado a un punto profesional muy satisfactorio y voy a seguir poniéndole el mayor empeño y esfuerzo para avanzar en este reto que ha sido muy interesante", sentencia.