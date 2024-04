Missólogos revelan primeros top 5 de Miss Universo 2024

“Este año me gusta más la chica de Venezuela… para mí, esta mujer es espectacular. Los ojos súper oscuros que me encantan... para mí, Ileana es top, así sigan sumándose (candidatas). Me parece que una madre va a tener mucha ventaja este año y ella tiene experiencia luego de tener a su bebé. Estuvo en el concurso de Osmel Sousa, tiene experiencia, es preciosa. Para mí es top seguro”, puntualizó Jhon Alicea.

“Primero me disculpan los venezolanos que los teníamos sufriendo, porque la nombramos a lo último, pero Ileana Márquez Pedroza es una candidata que en su coronación dio una muy buena respuesta al jurado, una candidata que lució impresionante con ese vestido rojo, una capa brutal, que tiene aplomo, bien preparada. Además tiene un año para terminar de reafirmarse, tiene madera de ganadora y lo ha demostrado. Con todo este tiempo que tiene por delante, si encuentra la dirección correcta va a hacer estragos en un top final, porque dudo mucho que no vaya a estar, sinceramente”, agregó Manchinelli.

Mientras que Oscar Sabha, expresó que Venezuela cuenta con basta experiencia en el área de concursos de bellezas. "Venezuela me encanta, es madre, tiene un cuerpazo, el rostro. Esa niña tiene experiencia en concursos de belleza también. ¿Qué les puedo decir que ustedes no sepan de Miss Venezuela?. Este año ese país se puede llevar la corona; es muy pronto decirlo, pero bueno ni modo, siento que Venezuela puede tener su octava”.

Tras ellos, los Missology Powers concluyeron que Márquez se ajusta al perfil que busca la organización actualmente.

Miss Universo 2024

“Obvio que Venezuela tiene que estar allí. Yo creo que todo lo que han dicho ustedes es totalmente cierto. Ileana es aparte de una Miss Universo, tiene el plus de lo que busca la organización como perfil y además de eso, es una chica, una reina, una mujer cuyos atributos pueden ayudar a la organización a lograr contratos (publicitarios) donde quieran y de lo que ustedes quieran. Se ha vuelto súper importantísima en las redes y la gente la está siguiendo bastante", indicaron los expertos en el canal de YouTube.

La 73 edición del Miss Universo se llevará a cabo en México por primera vez desde que el país fue anfitrión en 2007. Sheynnis Palacios, de Nicaragua, coronará a su sucesora al final del evento del 28 de septiembre de 2024.