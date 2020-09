Moda: Custo Barcelona apuesta por un cambio en la industria

“Ha sido un desfile con poca gente presencial y esto se transmite en una menor recepción de sensaciones, sin embargo, la difusión virtual ha sido muy buena. Son nuevas experiencias para aprender”, declaró Custo Dalmau, creativo de la firma Custo Barcelona, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Consultado sobre el concepto de moda consciente que ha tenido gran auge a raíz de la pandemia del COVID-19, Custo afirmó que dicho adjetivo debe expandirse más allá de alcanzar un oficio determinado.

“Debería ser consciente todo, no solo la moda. Hay que tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de consumir, generar un consumo más cualitativo y menos emocional, y creo que a eso se está apuntado”.

Una nueva etapa

Custo Dalmau saltó a la fama tras convertirse en el primer hispano en mostrar sus creaciones en New York Fashion Week, pasarela que le dio la tribuna para vestir a celebridades como JLo y Beyoncé, por mencionar algunas. Sin embargo, este 2020 la pandemia no permitió que el español brillara en la Gran Manzana, hecho que no lo dejó indiferente, no obstante, a través de Wake up world, ha traído a su vida y a la de su público un nuevo despertar que también refleja nuevos ciclos y desafíos.

“Es una colección que apuesta por un gran cambio. Creo que hemos presentado una propuesta notable. Un mensaje que habla de esa supuesta ‘nueva conciencia’ que se tiene que generar después de la pandemia. Es una colección muy experimental donde la creatividad es el motor. Por lo mismo he utilizado el blanco como el color protagonista, porque es el más fuerte y además porque tiene connotaciones de sanidad, pureza y seguridad”, expuso.

Siempre unificando el concepto de sensualidad y comodidad, el diseñador asegura que esta nueva etapa que enfrenta la industria de la moda traerá mucha más conciencia, y un nuevo sentir en las mujeres, especialmente a la hora de proyectar el mensaje que esperan entregar al mundo.

“Esta pandemia cambiará muchas cosas y seguramente a la moda. Esperemos que sea para mejor”, finalizó el fundador de Custo Barcelona.