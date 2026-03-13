viernes 13  de  marzo 2026
MODA

Moda emergente de Latinoamérica se reúne en Miami con tendencias contra fast fashion

Durante tres días diseñadores latinoamericanos desplegarán su talento en una pop-up en el Design District de Miami, destacando el uso de material susstentable

Fotografía que muestra diseños durante una exhibición del Stitch Lab este jueves, en Miami (EE.UU). Casi 50 diseñadores emergentes de Latinoamérica se reúnen en el Stitch Lab de Miami, una plataforma para introducirse a Estados Unidos y presentar las tendencias de la temporada, en la que destacan materiales sustentables y duraderos que combaten el fast fashion.

Fotografía que muestra diseños durante una exhibición del 'Stitch Lab' este jueves, en Miami (EE.UU). Casi 50 diseñadores emergentes de Latinoamérica se reúnen en el 'Stitch Lab' de Miami, una plataforma para introducirse a Estados Unidos y presentar las tendencias de la temporada, en la que destacan materiales sustentables y duraderos que combaten el 'fast fashion'.

EFE / Alberto Boal

MIAMI.- Casi 50 diseñadores emergentes de Latinoamérica se reúnen desde este viernes en el Stitch Lab de Miami, una plataforma para introducirse en Estados Unidos y presentar las tendencias de la temporada, en la que destacan materiales sustentables y duraderos que combaten el fast fashion.

El evento es una tienda efímera o pop-up en el Design District de Miami, que durante tres días "demuestra el talento latinoamericano en una vitrina digna" con diseñadores de países como México, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela, expone a EFE la creadora de Stitch Lab, Karina Rosendo.

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Los diseñadores participantes se caracterizan por técnicas artesanales, estar listos para distribuir a un mercado internacional y tener prácticas sostenibles, indica Rosendo en entrevista.

"Nos gustan mucho las marcas que buscan tener esa bondad con los sistemas, ser un poquito más ecológicas, más conscientes del waste (desperdicio) que se genera en la moda. La moda que van a encontrar en 'Stitch Lab' no son tirajes de prendas grandísimos. Más que todo, son prendas de edición limitada", explica la directora del evento.

Por ello, las tendencias de esta temporada son telas naturales, como el lino, con colores pastel y tierra, como el café y el verde, además del blanco, lo que personifican compañías como la dominicana Ana + María.

Sus diseños resaltan la "arquitectura del cuerpo" y pueden combinarse con otras prendas sin importar la ocasión, detalla Anabella Cordero, una de las directoras de la firma.

"Lo atemporal es lo importante en nuestra marca, que cuando compras una pieza sepas que te va a durar de por vida y que vas a poder sacarle jugo", dice Cordero.

"El fast fashion, obviamente, es muy chulo comprar algo que está de moda, pero lo importante es también valorar el trabajo que hay detrás de estas piezas", añade.

Miami gana su lugar en la moda

Por muchos años, "el mundo de la moda se centraba en París, Milán y Nueva York", pero ahora "Miami está teniendo un poquito más de presencia y relevancia", opina la directora de Stich Lab.

En ello coincide la diseñadora mexicana Vero Díaz, directora de su marca homónima "inspirada en la mujer" con origen en el estado de Yucatán, pues ella percibe que en Miami ahora confluyen compradores de Estados Unidos y el mundo que buscan lujo y aprecian la moda con los residentes y visitantes latinos.

"Miami tiene una ventaja muy grande, que es una ciudad que tiene un clima increíble, que tiene un ambiente espectacular, que tiene mucho turismo y, asimismo, también mucho mercado, que es consumista, que le gusta la moda, que le gusta vestir padre (bien) y diferente, y hay un mercado latino muy amplio también", comenta Díaz.

Por este panorama, Miami también es entrada a América de creadores españoles, como Berta Martín Sainz y el estilista Moncho Moreno, quienes promueven su marca de productos para el cabello, Moncho, y han abierto un salón en Coral Gables, en la zona metropolitana.

"Miami, yo creo que ahora mismo es la ciudad que está de moda por excelencia", afirma ella. "Yo creo que es la cuna de los latinos, pero la nueva cabeza de Estados Unidos", agrega.

FUENTE: EFE

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