Modelo Aleska Génesis revela cómo hace brujería para los hombres

"Haces una amarre, (pones) unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana; cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido", agregó.

"A mí no me recibas el café", finalizó.

Esta no es la primera vez que Aleska Génesis se vincula con temas de brujerías. A finales de 2022, trascendieron unos videos en los que se ve a la modelo acudir a una espiritista, que la atendió vía videollamada, para hacerle un presunto amarre a su expareja Nicky Jam.

El clip muestra a Aleska solicitándole a la hechicera que logre que el cantante la extrañe.

"Que no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie", pidió la venezolana.