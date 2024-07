Modelo venezolana desmiente ser una hija no reconocida de Luis Miguel

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Milagros Pabon (@milipabone)

Martínez también señaló que el cantante en su juventud mantuvo un affair con una venezolana, y aunque no era un noviazgo formal aseveró que se veían con regularidad, reseñó el medio local El Nacional.

Sus palabras fueron suficientes para que las redes sociales se inundaran con la posibilidad de que Luis Miguel tuviese otra hija, un hecho que a muchos no les sorprende pues actualmente se ha dado a conocer que hace mucho que no ve ni paga la pensión alimentaria de sus hijos Miguel y Daniel, frutos de su relación con Aracely Arámbula; así como en el pasado tampoco mantuvo una buena relación con Michelle Salas.

Reacción de la modelo

Ante los rumores, Pabón rompió el silencio en sus redes sociales para desmentirlos.

Fue a través de unas historias en Instagram en donde la venezolana compartió su impresión al respecto. “Sin palabras”, escribió sobre una captura de las principales noticias sobre ella que aparecen en el buscador de Google.

"No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia", reza un breve comunicado que también compartió en sus historias, con el que buscó aplacar el chisme.

Posteriormente, publicó un video en el que se muestra en su carro cantando Ahora te puedes marchar, una de las muchas canciones populares de Luis Miguel. "Mood de las últimas 24 horas", escribió junto a la portada de la pieza que muestra al Sol de México cuando era joven.

Pese a la aclaratoria, algunos internautas continúan insistiendo en el parecido de la joven y la instan a exigir una prueba de paternidad.

"Muy parecida… ojos nariz labios .forma de la cara... Pienso que puede ser; pero ADN es necesario", comentó un usuario en una de sus fotos. "Que pida una prueba de paternidad. Va a ser difícil porque él es muy hermético pero que lo intente", señaló otro.