Chiquibaby llora al recordar la prematura muerte de su padre

"Mi papá murió joven, a los 55 años, a pesar de que me dio una gran vida a lo largo de mi infancia y mi adolescencia, me pesó que se fuera en ese momento en el que yo empezaba a despegar mi vida, mi carrera. Y que se ha perdido todo lo bonito que me ha pasado", inició Chiquibaby, quien respondía a una pregunta que el público había hecho en sus redes sociales como parte de una dinámica de las presentadoras.

Consuelo

Entre lágrimas, Chiquibaby manifestó cómo la ausencia le ha afectado y lo mucho que extraña a su progenitor.

"Lo extraño tanto porque se fue tan joven, no conoció a mi esposo, no conoció a Capri, se perdió tantas cosas... el hecho que se haya ido me hizo sentir que tenía un ángel en el cielo y que me mandaba bendiciones...".

Asimismo, la conductora enfatizó que espera que su padre desde el cielo esté feliz por la mujer que es.

"Quiero que se sienta orgulloso de en quién me he convertido".

Por su parte, Adamari no solo le regaló unas sentidas palabras para demostrarle su apoyo; también se paró y le dio un abrazo.

"Él sabe y él está contigo. Él nunca te ha abandonado, mi amor", le comentó.