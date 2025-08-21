Modelo y diseñadora Amanda Dudamel se casa en Venezuela

MIAMI.-Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2021 y ex primera semifinalista del Miss Universe 2022, contrajo matrimonio civil con su pareja Daniel Roa Farías. La ceremonia se llevó a cabo en Venezuela en compañía de familiares y amigos.

La modelo y diseñadora optó por un vestido largo ceñido a su cuerpo con una pequeña cola color, sin mangas y con un cuello ancho caído. El traje era marrón chocolate, tono que también lució el novio.

CELEBRIDADES Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres al adoptar a un bebé

MONARQUÍA Príncipe William no se reconcilia con Harry por la desconfianza hacia Meghan Markle

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amanda Dudamel (@amandadudamel)

Aunque la filántropa y empresaria no ha publicado fotos en su cuenta de Instagram, familiares y amigos que asistieron a la ceremonia compartieron fotografías y videos del momento, que ella misma ha reposteado en sus historias.

Trascendió que en la fiesta hubo se sirvió café Tributo, la marca de café que fundó Dudamel.

Romance

Amanda y Daniel mantienen una relación desde hace más de una década, y se comprometieron en enero.

El lunes 20 de enero, confirmó la noticia con un carrusel que publicó en su perfil de la misma red social, la cual acompañó con el siguiente texto: “Desde siempre y para siempre, always Daniel Roa Farías, te amo”.

En el carrusel se pueden observar varias fotos de la pareja, donde la virreina luce el anillo.