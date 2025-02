Mónica Naranjo: "Me considero una artista muy bendecida"

A pocos días para su primer concierto en Miami, la intérprete de 50 años -que ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo- conversó en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS para hablar sobre esta gira y carrera profesional.

¿Cuál es el mayor éxito que agradece Mónica Naranjo en estos 30 años de trayectoria artística?

Muchísimas cosas que se tienen que agradecer después de estar 30 años en este negocio. Pero lo que más, lo que más (agradezco), es que el público ha estado conmigo; o sea, yo tengo público desde los inicios.

Yo me considero una artista muy bendecida porque he tenido un público que me ha querido mucho y siempre ha querido evolucionar conmigo. Eso para mí es el regalo más grande.

En estos días tuve un encuentro hermosísimo en el Auditorio Nacional de México y estaba lleno hasta la bandera y Guadalajara igual. Entonces, me encontré caras muy conocidas, que han estado conmigo a lo largo de estos 30 años, en esas primeras filas.

¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora al reencontrarte con parte de América, específicamente en México?

Cada vez que inicias una gira, es un mundo donde pueden pasar muchas cosas. Hay gente que inicia las giras dando por hecho de que lo van a llenar todo. Yo no doy por hecho nunca nada en este negocio, nunca, jamás.

Lo que sí, nosotros desde España, hemos creado un espectáculo muy, muy, bien pensado para este 30 aniversario y la verdad es que en el Auditorio Nacional (de México) fue maravilloso poder poner en marcha toda la infraestructura grande que llevábamos, tanto en Guadalajara como en Ciudad México. Son infraestructuras complicadas, muy grandes, con un espectáculo visual increíble. Para ello, hemos tenido que diseñar una tentativa A, una tentativa B y otra C para recintos pequeños, pero de momento hemos puesto en marcha el grupa A, que es el más complicado... y me gustó muchísimo porque la gente se maravilló del trabajo que hicimos. Fue muy bonito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Monica Naranjo (@monicanaranjo)

El domingo arranca la gira en EEUU, ¿qué significa poder abrir Greatest Hits Tour en Miami y que representa este público para Mónica Naranjo?

Estoy expectante de lo que me voy a encontrar porque nunca antes he tocado en Miami. Es mi primera vez en Miami, es mi primera vez en Puerto Rico. Yo solamente he pisado Miami y Puerto Rico para hacer promoción, pero no para tocar en directo. Sí he tocado en Los Ángeles, en San Francisco... pero no sé.

Sé que el público es muy cálido, sé que el público es muy generoso. Será la primera vez que encuentre mi público en Miami y no sé con lo que me voy a encontrar. Yo lo único que espero es que todo lo que hemos preparado les guste a ellos.

¿Ese factor de presentarte por primera vez en una ciudad influye más en los nervios?

Siempre es lo mismo. Antes de actuar siempre estamos como nerviosos. Yo creo que el motivo de estar siempre como nerviosa es el respeto, no. Esa hora previa en la que siempre me quedo sola en el camerino es una meditación que tengo para poder meditar qué es lo que va a pasar, aunque no lo pueda controlar.

Yo he tenido durante muchos años diferentes profesores de canto, diferentes técnicas vocales, y recuerdo que cuando empecé en esto -que fue con música clásica- el profesor que tenía me dijo: 'mira, yo te voy a enseñar todo lo que sé, pero cuando inicies un concierto se te va a olvidar todo'. Han pasado 30 años y sigue siendo igual (risas). Hasta que no ha pasado el cuarto de hora y veo que todo está bien, no tiro (aplico) de técnica vocal, estoy como...

¿Qué verá el público en el James L. Knight Center?, ¿habrá invitados especiales?

No, de momento no habrá invitados. Hemos querido para esta primera etapa solamente centrarnos en Mónica Naranjo Greatest Hits 30 aniversario. No queremos añadir nada más. A lo mejor en la segunda tanda podríamos invitar a otros compañeros, pero yo creo que ahora es importante estar focalizados, no dividir al reino sino estar focalizados en el reino.

Siempre estamos con la broma mis compañeros y yo de: 'qué pasaría si un día hiciéramos un concierto y no tocáramos El amor coloca, no tocáramos Óyeme, no tocáramos Desátame y sobre todo Sobreviviré'. No saldríamos vivos del recinto. Así que nos llevamos toda la tanda de éxitos que ha sido de estos 30 años, que no ha estado nada mal.

Ha sido difícil escoger los éxitos, no creas que ha sido fácil porque, claro, al final, cada persona tiene su propia banda sonora y a lo mejor para mí -estoy poniendo un ejemplo- Soledad no ha sido un hit, pero para una gran mayoría de fans sí ha sido un hit y no está en este repertorio.

Esta gira ocurre cuando se están dando cambios políticos significativos en EEUU con la segunda presidencia de Donald Trump, ¿qué opinión tienes al respecto?

Yo soy una persona que nunca habla de política, públicamente nunca. ¿Sabes por qué?, porque nos separa. La política es muy peligrosa porque separa a los seres humanos y yo estoy a favor de los seres humanos, estoy a favor de que se respete y que respetemos.

En mi casa puedo hablar de lo que quiera... puedo encontrar a gente que no esté de acuerdo con mis ideales y me ponga a parir por tener una discrepancia en ideales, por eso nunca hablo. La política es algo que tengo muy lejos de mi vida profesional; para estar sana, la tengo lejos.

A mí me tiene que unir con el público el respeto, la libertad de amar a quien quieras y tener siempre esa unión que tenemos y ese lenguaje universal que es la música, que eso sí nos une.

¿Luego de la gira qué viene?

Ahora mismo no estoy haciendo nada de televisión, porque es gira o es tele, pero volveré -porque volveré-, pero cine no... ahí estamos con un álbum...

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Las Estrellas (@canalestrellas)

¿La música para Mónica Naranjo es...?

La música es mi vida. Aprendí antes a cantar que hablar, imagínate.

Las entradas de Greatest Hits Tour se pueden adquirir en www.ticketmaster.com.