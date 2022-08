Mónica Naranjo suspende gira por problemas de salud

"Queridos todos, he querido escribir una carta personalmente. A veces, la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller. Y esto es lo que le ha pasado a esta que les escribe. Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca porque amenazaba, incluso, con afectar a mi instrumento vocal", dijo Mónica Naranjo.

"Sin ser nada especialmente grave -que no quiero que nadie se preocupe en exceso- el consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación y, aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me ha obligado a parar a pesar de mi rugido (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como uno quiere)", agregó la artista de 48 años.

Ante el reposo estipulado por el equipo médico de Naranjo, la gira Mimétika Tour 2022 quedará suspendida los meses de septiembre y octubre. La artista ofreció disculpa a su público y aseguró que la producción reprogramará las fechas próximamente.

"Toda mi agenda profesional de septiembre y octubre ha sido anulada; por lo que aquellos que tienen un golden ticket tendrán que esperar un tiempo extra a que nos veamos. Pero les prometo que el abrazo será aún más fuerte cuando podamos vernos. Mis disculpas también a aquellas marcas y empresas de las que he tenido que cancelar actos promocionales y profesionales y, sobre todo, mi más profundo agradecimiento a todas ellas por todo el cariño y la comprensión que he recibido por su parte", expresó la española.

"Estrenaremos #MimétikaTour en Chile en diciembre y después seguiremos camino por España, México y algún otro país que en el pasado no pude visitar. Gracias a todos por el cariño", finalizó Mónica Naranjo.

Con Mimétika Tour 2022, la artista tenía previsto presentarse en diversas ciudades de España, México y Chile.