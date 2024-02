Monólogo "Walt me mintió" se vale del humor para reflexionar sobre la adultez

La periodista y actriz venezolana Sandra Villanueva presenta el monólogo Walt me mintió, el mundo mágico no existe.

MIAMI.- Bajo la dirección de Dairo Piñeres, la actriz venezolana Sandra Villanueva presenta Walt me mintió, el mundo mágico no existe, un monólogo cargado de humor, historia y reflexión acerca de dos etapas de la vida: la infancia y la adultez.

"Walt me mintió, el mundo mágico no existe es una obra para adultos, no es una obra para nada infantil. Surgió porque cuando uno tiene hijos pequeños uno se empapa de todo ese mundo mágico de los príncipes, las princesas, los personajes. Como padres ahorramos mucho dinero para llevar a los niños a Disney, pero cuando está ahí, comienzan a surgir un montón de anécdotas muy graciosas que vale la pena contar en un monólogo. Por ejemplo, yo bromeo con: 'cuando estaba en un barco sonaba todo el día la música de Disney... y cuando te bajas de ese barco estás como violento, aturdido'", declaró en una entrevista con Ronda la también periodista.

Un monólogo con historia de la economía venezolana

Además del humor, Villanueva trae a colación un hecho de la historia venezolana: la economía de los años 70' y 80', cuando el país Suramericano era considerado una nación rica al ocupar el segundo lugar en el continente con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a 184% del promedio de la región, según un ensayo del economista Francisco Rodríguez Caballero, publicado en Revistas UCAB.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Villanueva (@sandravillanuevaoficial)

"Dije: 'vamos a mezclar estas anécdotas con un poco de humor y con un poco de historia', porque la obra comienza con el famoso Viernes Negro de los años 80' cuando se nos acaba a los venezolanos el "ta' barato, dame dos" -yo lo viví muy chiquita- y el bolívar se devalúa porque hubo una época, señores, que el bolívar tenía el mismo valor que el dólar; aunque ustedes no lo crean, no necesitábamos visa para ir a Estados Unidos. Cuando llegábamos a ese país nos ponían una alfombra roja porque los venezolanos gastábamos y de repente vino un día que se llamó el Viernes Negro, se va todo al garate y se transforma el mundo mágico", explicó Sandra Villanueva.

"Entonces, (el monólogo) empieza con un poco de historia donde a esta niña -que era yo- se le derrumba el mundo mágico y todo mi mundo de princesas, príncipes, comienzas a crecer y se convierte en una historia diferente", agregó la actriz, quien escribió y produjo la propuesta teatral.

Para quienes se encuentran en Venezuela, la pieza se podrá disfrutar los días 16, 17 y 18 de febrero en la sala principal del Teatro Trasnocho Cultural. Las entradas de Walt me mintió, el mundo mágico están a la venta en www.ticketmundo.com y en las taquillas del teatro.