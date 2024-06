Muere actor de "Pirates of the Caribbean" por ataque de tiburón

El actor Tamayo Perry en una escena de la película "Pirates of the Caribbean".

MIAMI.- El actor Tamayo Perry, quien participó en películas como Pirates of the Caribbean Pirates of the Caribbean: Sailing on mysterious waters (Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas) y Blue Crush, falleció a los 49 años tras ser atacado por un tiburón en en la costa norte de Ohau, Hawai. Aunque el hecho ocurrió el domingo -23 de junio- el suceso trascendió hoy en varios medios.