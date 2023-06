Muere actor que dio vida a icónico personaje del Titanic

El hecho ocurrió el 21 de mayo, pero su hija Catherine Palter confirmó su fallecimiento recientemente al medio The Hollywood Reporter, luego de que se diera a conocer que el hombre al que interpretó Lew Palter no era un personaje ficticio del filme, pues se trataba de Isidor Straus, el tatarabuelo de Wendy Rush, viuda del CEO de Ocean Gate Stockton Rush, quien murió en la implosión de Titán.

Straus fue un magnate de tiendas departamentales y cofundador de la famosa tienda Macy's de Nueva York. Él y su esposa, Ida Straus, eran dos pasajeros a bordo del Titanic en la sección VIP del trasatlántico; sin embargo, la historia de la pareja revela que no estaba previsto que ellos abordaran esta embarcación.

Según la periodista española Núria Marín, en febrero de 1912 el matrimonio viajó de Nueva York a Alemania con una nieta en el barco SS América. No obstante, la nieta decidió quedarse en Alemania y ellos partieron a Inglaterra para regresar a Estados Unidos en una embarcación de la misma compañía.

“La compañía era víctima de una huelga que había del sector carbonero en Inglaterra. Sin embargo, la compañía del Titanic no estaba afectada por esta huelga y compraron tickets para viajar en este barco junto a una doncella y un ayudante para Isidor Straus”.

Durante la evacuación del Titanic, a la pareja les asignan un bote a la joven y a la pareja por ser mayores de edad, pero a su ayudante no le permitieron abordar. Ante la situación, el señor Straus se negó a subir al bote e Ida insistió en que no abordaría sin su esposo. “Esto lo contó la doncella que sí subió al bote. Y aunque la película cuenta que murieron en su camarote, testigos aseguran que permanecieron abrazados en cubierta hasta que el Titanic fue engullido por el océano. El cuerpo de él fue recuperado, pero el de ella no. En la lápida dice: ‘Ni todas las aguas pueden aplacar el amor, ni las inundaciones anegarlo’”.

Además de dar vida a Straus, el actor Lew Palter también partició en la película

El primer lunes de octubre (1981), y en las series La monja voladora (1967) y Canción triste de Hill Street (1981). Igualmente, Palter se destacó en las tablas como director de una variedad de obras teatrales.

Lew Palter dio clases de teatro hasta 2013 en la escuela CalArts, en donde formó a figuras como Ed Harris, Don Cheadle o Cecily Strong, según informó The Hollywood Reporter.

