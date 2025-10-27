lunes 27  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

La actriz Angela Bassett vuelve a ser la reina Ramonda en desfile Vogue World

El traje que la actriz de 67 años usó fue el mismo que vistió en el filme Black Panther: Wakanda Forever durante una reunión a la que la Reina Ramonda asiste en la sede de la ONU

La actriz estadounidense Angela Bassett. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023. &nbsp;

La actriz estadounidense Angela Bassett. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

 

AFP/ÁNGELA WEISS
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Angela Bassett volvió a encarnar a la Reina Ramonda durante una aparición sorpresa en el desfile Vogue World: Hollywood. La ganadora del Óscar lució el atuendo original del personaje de Black Panther en el cuarto evento anual de la revista de moda.

El desfile se llevó a cabo el domingo 26 de octubre en Paramount Pictures Studios en Los Ángeles.

Lee además
Artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, presenta su canción Ven Acá  video
MÚSICA

Katteyes da un nuevo paso en la industria musical con "Ven Acá"
Sophie Turner posa mientras celebra el lanzamiento del Spritz Counter de St-Germain Hugo en Bergdorf Goodman el 16 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Captan a Sophie Turner y Chris Martin en cita romántica en Londres

El traje que la actriz de 67 años usó fue el mismo que vistió en el filme Black Panther: Wakanda Forever durante una reunión a la que la Reina Ramonda asiste en la sede de la ONU, en Ginebra. El vestido fue diseñado por la icónica Ruth E. Carter en varios tonos de vibrante púrpura, color que representa la realeza.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

La tela también tiene jeroglíficos wakandianos hechos con hilos dorados tejidos en el centro y los laterales y un escote halter y un escultural cuello dorado.

La actriz también usó la corona impresa en 3D de Ramonda sobre un isicholo, un sombrero tradicional que usan las mujeres zulúes casadas, reseñó Vogue. Y como complemento, lució las joyas de oro de Ramonda diseñadas por Douriean Fletcher.

Pasarela

Bassett fue recibida con aplausos y vítores durante la sección Afrofuturismo del desfile de Vogue, la cual destaca a los diseñadores y estilistas que han elaborado prensas tradicionales de África para ser expuestas en la industria cinematográfica.

Ruth E. Carter se convirtió en la primera diseñadora de vestuario afroamericana en ganar un premio de la Academia por Black Panter. Posteriormente, también ganó otro por la secuela Wakanda Forever.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

Temas
Te puede interesar

Rosalía estrena "Berghain", primer sencillo de su nuevo álbum

Muere la cantante y actriz Floria Márquez durante concierto en Venezuela

Austin Butler y Michael B. Jordan podrían protagonizar nueva versión de "Miami Vice"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina