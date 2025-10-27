La actriz Angela Bassett vuelve a ser la reina Ramonda en desfile Vogue World

La actriz estadounidense Angela Bassett. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

MIAMI.- Angela Bassett volvió a encarnar a la Reina Ramonda durante una aparición sorpresa en el desfile Vogue World: Hollywood. La ganadora del Óscar lució el atuendo original del personaje de Black Panther en el cuarto evento anual de la revista de moda.

El desfile se llevó a cabo el domingo 26 de octubre en Paramount Pictures Studios en Los Ángeles.

El traje que la actriz de 67 años usó fue el mismo que vistió en el filme Black Panther: Wakanda Forever durante una reunión a la que la Reina Ramonda asiste en la sede de la ONU, en Ginebra. El vestido fue diseñado por la icónica Ruth E. Carter en varios tonos de vibrante púrpura, color que representa la realeza.

La tela también tiene jeroglíficos wakandianos hechos con hilos dorados tejidos en el centro y los laterales y un escote halter y un escultural cuello dorado.

La actriz también usó la corona impresa en 3D de Ramonda sobre un isicholo, un sombrero tradicional que usan las mujeres zulúes casadas, reseñó Vogue. Y como complemento, lució las joyas de oro de Ramonda diseñadas por Douriean Fletcher.

Pasarela

Bassett fue recibida con aplausos y vítores durante la sección Afrofuturismo del desfile de Vogue, la cual destaca a los diseñadores y estilistas que han elaborado prensas tradicionales de África para ser expuestas en la industria cinematográfica.

Ruth E. Carter se convirtió en la primera diseñadora de vestuario afroamericana en ganar un premio de la Academia por Black Panter. Posteriormente, también ganó otro por la secuela Wakanda Forever.