Muere el bajista cubano Juan Carlos Formell Alonso

Su muerte fue confirmada por el Instituto Cubano de la Música.

En el espectáculo también estaban sus hermanos Samuel, el actual director de la orquesta, y Vanessa, la vocalista. Sin embargo, Los Van Van no han emitido comunicado al respecto.

Juan Carlos Formell Alonso, de 59 años, también era compositor y guitarrista. Se exilió en Nueva York desde el año 1993, donde continuó su carrera musical produciendo más de cinco álbumes y colaborando con artistas importantes de la industria.

Trágica noticia. Informan que ha fallecido Juan Carlos Formell, bajista de Los Van Van. La banda tocaba en el Lehman Center de New York. Durante el show, trasmitido por FB, Formell se sintió mal, dejó el bajo y salió de la tarima para ser atendido. Lamentablemente falleció. QDEP pic.twitter.com/Rnhu6FPKqQ — @discosdesalsa (@discosdesalsa) May 27, 2023

Actualmente, Los Van Van se encuentran de gira por Estados Unidos. Sin embargo, el tour fue empañado cuando el comisionado de Miami Beach, Alex Fernández, acusó a la banda de promover el régimen cubano a través de su popularidad en la música.

Tras la polémica, el político cubanoamericano aseguró que el grupo canceló su presentación en el Miami Beach Bandshell prevista para el 19 de mayo luego de una conversación con los directores de Rhythm Foundation, reseñó Martí Noticias.

No obstante, el líder de Los Van Van resaltó que la cancelación se debió a que tres de los integrantes de la banda tuvieron un retraso en la entrega de sus visas. "Le dije a Ernesto Lago (productor) que no me podía arriesgar (a mantener en agenda un concierto) faltando esas visas. Los que cancelamos fuimos nosotros y no ellos por un problema de visado", comentó Samuel Formell al portal Cuba Sí.

El grupo, conocido popularmente como el Tren de la Música Cubana, tenía pautado un concierto en los carnavales de San Francisco y San Diego, California, y posteriormente viajarían a Europa para cumplir con 12 presentaciones.

Se desconoce si la agenda seguirá en pie tras el fallecimiento de Juan Carlos Formell Alonso.

