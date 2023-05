Muere Rolf Harris, exestrella de BBC condenado por pedofilia

En 2022, los medios británicos informaron que Rolf Harris estaba enfermo de cáncer.

Excampeón de natación y comandante de la orden del Imperio Británico, Rolf Harris era una personalidad muy conocida en el Reino Unido. Pintó un retrato de la reina Isabel II por su 80 cumpleaños y cantó un solo en el palacio de Buckingham con ocasión del jubileo de diamante de la reina en 2012.

Hasta 1993, presentó el programa de dibujos animados Rolf's Cartoon club y también grabó un video en el marco de una campaña contra la pedofilia titulada Los niños saben decir no.

Pero en 2014, el presentador fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión por agresiones sexuales cometidas entre 1968 y 1986 contra cuatro víctimas de entre 8 y 19 años. Se declaró no culpable aunque confesó una parte sombría.

En 2017, Rolf Harris fue absuelto de nuevas acusaciones de agresión sexual contra tres mujeres, y en mayo de ese mismo año fue puesto en libertad.

Nacido el 30 de marzo de 1930 en Bassendean, Harris se dio a conocer como cantante, conductor de televisión, actor y pintor. Su reconocimiento como campeón de natación en su adolescencia, hizo que llegara a industria del entretenimiento en la década de los 50'.

Para esa época, lanzó canciones como Tie Me Kangaroo Down, Sport -que se posicionó entre las 10 más escuchadas de Australia, Reino Unido y Estados Unidos-, Jake the Peg y su versión de Two Little Boys, que fue la canción más sonada en el Reino Unido al momento de su lanzamiento.

Entre los años de 1960 y 1970, destacó como uno de los más reconocidos conductores de televisión del Reino Unido, siendo el presentador de Rolf's Cartoon Club y Animal Hospital.

FUENTE: Redacción con información de AFP