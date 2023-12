Muere el cantante brasileño Pedro Henrique durante un concierto

Aunque Henrique fue llevado rápidamente a un centro médico cercano para recibir atención de emergencia, llegó sin signos vitales. Los médicos informaron que la causa de muerte del cantante se debió a un ataque cardíaco masivo.

Pedro estaba casado con la influencer brasileña Suilan Barreto, con quien tenía una hija de un año. En su cuenta de Instagram el intérprete posteaba fotos de su familia y compartía la emoción que sentía de celebrar la primera navidad de la pequeña Zoe.

Por su parte, la disquera Todah Music, con la que trabajaba, emitió un comunicado en el que lamentaban el hecho.

“Hay situaciones muy difíciles en la vida, para las que no tenemos explicación. Sólo necesitamos entender que la voluntad de Dios prevalece. Era un joven alegre, un amigo de todos, el único hijo, un marido presente y padre súper dedicado. No hay pastor ni cristiano en Brasil que diga algo diferente. Creemos que Pedro tendrá un lugar prominente en el gran coro celestial. Las canciones en su voz no morirán y su legado seguirá viviendo a través de su esposa, su hija Zoe y tantas vidas que han sido y serán alcanzadas por su voz", reza el texto.