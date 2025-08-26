martes 26  de  agosto 2025
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Nacida en la capital, la actriz debutó en televisón con papeles pequeños en diferentes series de televisión

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas es una comedia romántica con Verónica Echegui.&nbsp;
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Muera la actriz Verónica Echegui a los 42 años, según han confirmado Unión de Actores a través de su perfil de la red social X. La capilla ardiente ha quedado ya instalada en el Tanario de La Paz en Madrid, según han confirmado a Europa Press.

Nacida en la capital, la actriz debutó en televisón con papeles pequeños en diferentes series de televisión. Su primera incursión en el mundo del cine fue en la película Yo no soy la Juani, donde interpretó a la protagonista. Por dicho papel fue candidata al Premio Goya a la mejor actriz revelación de los Premios Goya. Posteriormente, Echegui estrenó en varios proyectos como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas o La casa de mi padre.

Por su trabajos recibió varias nominaciones como mejor intérprete femnina protagonista por El patrio de mi cárcel (2008) y Karmandú, un espejo en el cielo (2011), ademas de a la mejor interprete femenina de reparto por Explota, explota (2020). Fue en 2022 cuando logró ganar la estatuilla como directora del corto Tótem loba.

La intérprete atesoraba entre sus reconocimientos dos Premios Gaudí por Mejor actriz principal en Katmandú, un espejo en el cielo y como Mejor actriz Secundaria en La ofrenda, además de un Premio Feroz.

Sus últimos trabajos en el cine fueron Yo no soy esa, película de María Ripoll que estrenó en el 2023, año en el que también estrenó A muerte, serie dirigida por Dani de la Orden. En septiembre de 2024 estrenó Justicia Artificial, una película de Simón Casal.

FUENTE: Europa Press

