viernes 2  de  enero 2026
Hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, es hallada sin vida en un hotel

Miembros del Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense llevan a cabo la investigación para determinar la causa del deceso

El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones.&nbsp;

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue hallada sin vida en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco. La mujer tenía 34 años.

Según la información difundida por TMZ, Victoria fue encontrada la madrugada del 1 de enero. El portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco dijo al medio que sus unidades respondieron a una llamada a las 2:52 a.m., pero al llegar al lugar, Jones no tenía signos vitales, por lo que fue declarada muerta.

Investigación

Miembros del Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense llevan a cabo la investigación para determinar la causa del deceso.

Un portavoz de la policía señaló que fue a las 3:14 a.m. que los oficiales acudieron al hotel, luego de recibir el reporte sobre una persona fallecida. Al llegar, confirmaron el deceso junto con los paramédicos.

Victoria fue fruto de la relación del actor Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Debutó en la actuación con Men in Black II, y también participó en la serie One Tree Hill en 2003 y en Las tres entierros de Melquiades Estrada en 2005, dirigida por su padre.

