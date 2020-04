Muere Henrietta Robinson, reconocida figura de la comunidad LGBTQ+, a causa de COVID-19

Al trascender la noticia de du deceso, la organización Miami Beach Pride escribió en su cuenta de Instagram: “Henrietta fue una de las pioneras de la comunidad LGBTQ+, fue un haz de luz para el movimiento transgénero y mentora de los muchos que sufrieron durante todos estos años”.

En una entrevista concedida en 2007 para Miami New Times, Henrietta contaba cómo la vida de la comunidad LGBTQ+ había cambiado durante todos estos años en La Playa. “Yo estaba pautada como modelo de Versace cuando él vino la primera vez a Miami, y cuando me vio me dijo: ‘¡Guao! Tú de verdad eres Art Deco’, luego fui a una fiesta en su casa y nos hicimos muy amigos, yo siempre le preparaba lassagna casera, él siempre se emocionaba”.

“La madre de South Beach” o la “Grand Dama de Miami Beach” como le llamaban, solía a participar en todas las marchas del Orgullo Gay que se celebraban en South Beach –donde nunca le faltó su dorada cabellera estilo colmena y sus vestidos de gala– siempre estaba dispuesta a ofrecer algún abrazo o una cálida sonrisa a quien se lo pidiese.

La conocida Drag Queen Tiffany Fantasia, también recordó a Robinson en sus redes sociales: “Querida Henrietta, tu eres una de las pioneras de South Beach, pavimentaste el camino para mí y muchas otras chicas acá, nunca olvidaré tu calidez, amabilidad y tu fabulosa comida italiana, descansa en paz diva”, escribió.

Por José Juan Blanco