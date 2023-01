Muere en Hong Kong el DJ más longevo del mundo

Conocido como "Tío Ray", Cordeiro inició la carrera de muchos músicos locales y llevó las tendencias de la música pop a generaciones de aficionados durante sus programas de radio.

Murió el viernes en Hong Kong, rodeado de su familia y amigos, que cantaron "You'll Never Walk Alone" como despedida, indicó un comité que organizaba su funeral.

Fue hospitalizado el año pasado después de un ataque al corazón.

Nacido en Hong Kong en 1924, Ray Cordeiro fue el quinto de los seis hijos de una familia de origen portugués.

Después de trabajar como guardia de prisión y empleado de banco, se interesó por la música, animando su primer programa "Progressive Jazz", en Radio Rediffusion, en 1949.

Cordeiro se dio a conocer en la década de 1960 con programas para la red pública de Hong Kong, RTHK, que tuvieron un gran éxito entre los adolescentes.

Su programa nocturno "All The Way With Ray", lanzado en 1970, se convirtió en el programa de radio más antiguo de la emisora.

"Pude ser todo lo que quise ser, y hacer todo lo que quería hacer", declaró en RTHK cuando se retiró en 2021.

"Cuando comparto buena música con mis aficionados estoy en mi elemento. Me niego a pensar en un mundo sin música", escribió en su autobiografía.

