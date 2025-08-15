viernes 15  de  agosto 2025
Muere Jacklyn Bezos, madre de Jeff Bezos, a los 78 años

A los 40 años la madre de Jeff Bezos obtuvo una licenciatura en psicología y, junto a su esposo, fundó la Bezos Family Foundation

Jacklyn “Jackie” Gise Bezos, madre del fundador de Amazon, Jeff Bezos, falleció el jueves 14 de agosto de 2025 en su hogar en Miam

Captura de pantalla/Instagram/@jeffbezos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jacklyn “Jackie” Gise Bezos, madre del fundador de Amazon, Jeff Bezos, falleció el jueves 14 de agosto de 2025 en su hogar en Miami, a los 78 años, tras una prolongada lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy. La noticia fue confirmada por la Bezos Family Foundation y acompañada por un emotivo mensaje de su hijo, quien le rindió homenaje en redes sociales.

“Su vida adulta comenzó un poco antes de lo habitual, cuando se convirtió en mi mamá a la temprana edad de 17 años… Siempre dio mucho más de lo que pidió”, escribió Bezos en Instagram. “Después de una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, falleció rodeada de muchos de los que la amamos. La tendré siempre a salvo en mi corazón”.

Nacida el 29 de diciembre de 1946 en Washington, D.C., Jackie creció en Nuevo México. Se convirtió en madre adolescente cuando dio a luz a Jeff en 1964, y años más tarde este fue adoptado por Miguel “Mike” Bezos, con quien Jackie contrajo matrimonio en 1968. Su historia estuvo marcada por la resiliencia y el trabajo constante para salir adelante como madre joven, mientras continuaba su educación.

Bezos Family Foundation

A los 40 años obtuvo una licenciatura en psicología y, junto a su esposo, fundó la Bezos Family Foundation, una organización dedicada a promover la educación infantil y a financiar investigaciones médicas. La fundación ha canalizado millones de dólares en apoyo a centros como el Fred Hutchinson Cancer Center.

Jackie también jugó un papel crucial en el nacimiento de Amazon. En 1995, ella y Mike invirtieron cerca de la incipiente empresa de su hijo, una apuesta que les otorgó alrededor del 6% de la compañía y que resultó clave en los primeros pasos del gigante del comercio electrónico.

Además de su faceta filantrópica, quienes la conocieron la describen como una mujer cálida, con un profundo sentido familiar. Fue madre de tres hijos: Jeff, Christina y Mark; abuela de 11 nietos y bisabuela de un niño. “Tenía una capacidad inagotable de dar y una fortaleza silenciosa que inspiraba a todos a su alrededor”, destacó la fundación en su comunicado.

