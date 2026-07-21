martes 21  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Nadia Ferreira y Marc Anthony dan la bienvenida al mundo a su hija Myla

Aunque el nombre de la niña se mantuvo bajo resguardo, se presumía que la pequeña también luciría la letra M como inicial

Marc Anthony y Nadia Ferreira junto a sus hijos Marquitos y Myla.&nbsp;

Marc Anthony y Nadia Ferreira junto a sus hijos Marquitos y Myla. 

Captura de pantalla/Instagram/@nadiaferreira
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nadia Ferreira y Marc Anthony se han convertido en padres por segunda vez. Fue a través de las redes sociales que la modelo y el cantante han compartido con sus seguidores la llegada al mundo de Myla, nombre con el que la pareja ha bautizado a la pequeña.

Las celebridades publicaron en Instagram un álbum de dos fotografías: la primera se trata de un retrato familiar en blanco y negro, siendo Marquitos y Myla los protagonistas de la imagen. El primogénito de la paraguaya sostiene a la pequeña, mientras sus padres los observan con alegría.

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La segunda, es una foto a color en el que se ven las manos de Nadia, Marc y Marquito sosteniendo la de la nena.

"Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", reza el mensaje que acompaña la publicación.

Ni Nadia ni Marc han especificado la fecha de nacimiento de la nueva integrante de la familia.

Nombre

Aunque el nombre de la niña se mantuvo bajo resguardo, se presumía que la pequeña también luciría la letra M como inicial, pues en el baby shower la decoración contaba con un monograma de dicha inicial.

De esta manera, los padres continúan con la tradición de que esta letra una a sus hijos y sea la que distinga a su descendencia.

La llegada de Myla cumple un deseo de la pareja, pues en 2023, tras el nacimiento de Marquito, ambos compartieron que les hacía ilusión poder recibir en el futuro a una niña.

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