martes 21  de  julio 2026
LETRAS

Leonardo Padura es nombrado vocal del Patronato del Instituto Cervantes

El patronato está integrado por 22 vocales, además de los miembros natos y el secretario general, que se renuevan por mitades cada tres años

Leonardo Padura (La Habana, 1955) recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 por el conjunto de su obra y es conocido internacionalmente por la serie de novelas policiacas del detective Mario Conde.&nbsp;
Leonardo Padura (La Habana, 1955) recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 por el conjunto de su obra y es conocido internacionalmente por la serie de novelas policiacas del detective Mario Conde. 
EFE

MADRID.- El escritor cubano Leonardo Padura, la nicaragüense Gioconda Belli y la colombiana Piedad Bonnett, así como el director del Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú, Hernando Torres-Fernández, fueron nombrados este martes vocales del Patronato del Instituto Cervantes como representantes de las letras y la cultura hispanoamericanas.

Igualmente, el Gobierno español designó, también por seis años, a las artistas españolas Ana Belén (cantante y actriz) y Soledad Morente (cantante de flamenco) y la historiadora del Arte Dolores Jiménez-Blanco, según la propuesta conjunta de los ministerios de Asuntos Exteriores, de Educación y de Cultura, informó el Ejecutivo en una nota.

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Patronato

El patronato está integrado por 22 vocales, además de los miembros natos y el secretario general, que se renuevan por mitades cada tres años.

Las universidades y reales academias estarán representadas por Ana María Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España; y por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Fueron nombrados vocales en representación de otras organizaciones sociales y culturales el presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), Javier Muñoz-Basols, y la presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Sofía Osborne.

El Instituto Cervantes es la institución pública fundada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el extranjero.

FUENTE: EFE

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