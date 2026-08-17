lunes 17  de  agosto 2026
OBITUARIO

Muere la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

El padre de la actriz, quien no ha informado de las causas del fallecimiento, pidió además privacidad para la familia

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror Scream, falleció a los 36 años, confirmó a la cadena ABC News su representante.

"Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", declaró su padre, Skip Panettiere, en un comunicado.

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El padre de la actriz, quien no ha informado de las causas del fallecimiento, pidió además privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

Trayectoria

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie Heroes.

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen o Mamá a la fuerza), Ice Princess (Sueños sobre hielo o Soñando, soñando... triunfé patinando) y Scream 4.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Depresión y víctima de violencia

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning y publicadas en mayo.

En ellas comparte "una visión íntima y poco común de su vida privada, hablando abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida", según la sinopsis del libro.

La artista era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014, con su expareja, el campeón de peso pesado de boxeo Wladimir Klitschko.

En una entrevista con Good Morning America en 2022 que recupera ABC News, Panetierre habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado. Tenía 28 años.

FUENTE: EFE

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