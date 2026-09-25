viernes 25  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Detienen a Susan Sarandon en Nueva York durante protesta contra Netanyahu

El New York Post informó que la actriz Hannah Einbinder también fue sacada por las autoridades de esta manifestación organizada por Jewish Voice for Peace

Susan Sarandon es conocida por sus intervenciones en películas como The Rocky Horror Picture Show (1975), Atlantic City (1980), Las brujas de Eastwick (1987), Thelma y Louise (1991), The Client (1994), Dead Man Walking (1995), Stepmom (1998) y The Lovely Bones (2009).&nbsp;

Susan Sarandon es conocida por sus intervenciones en películas como The Rocky Horror Picture Show (1975), Atlantic City (1980), Las brujas de Eastwick (1987), Thelma y Louise (1991), The Client (1994), Dead Man Walking (1995), Stepmom (1998) y The Lovely Bones (2009). 

Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

NUEVA YORK.- La estrella del cine estadounidense Susan Sarandon figura entre los cerca de 100 detenidos en Nueva York este jueves, cuando la policía dispersó una protesta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Imágenes de la AFP muestran a agentes de policía de Nueva York esposando a la protagonista de Thelma y Louise mientras el líder israelí participaba en la Asamblea General de la ONU.

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El New York Post informó que la actriz Hannah Einbinder, de la serie Hacks, también fue sacada por las autoridades de esta manifestación organizada por Jewish Voice for Peace.

Protesta

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que los agentes recibieron reportes de una "manifestación no programada" en la que varias personas bloqueaban una intersección.

Las autoridades advirtieron a los participantes que se retiraran, pero los manifestantes continuaron bloqueando el paso. "Varias personas que no acataron las indicaciones fueron detenidas", añadió, sin precisar el número.

Jewish Voice for Peace afirmó en redes sociales que más de 100 personas habían sido arrestadas.

"Más de 400 personas realizaron una sentada masiva frente a la ONU para exigir el fin del genocidio y el fin de la financiación militar estadounidense a Israel", indicó la organización en X.

"Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se les da una plataforma para hablar a criminales de guerra y mientras nuestro gobierno gasta miles de millones en la guerra".

Sarandon suele participar en las manifestaciones contra la guerra que libra Israel en Gaza, lo que le ha hecho perder contratos, según ha reconocido públicamente.

Dentro del recinto de la Asamblea General, decenas de representantes de todo el mundo abandonaron la sala cuando Netanyahu comenzó su discurso.

"Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora", desafió Netanyahu al tomar la palabra.

El primer ministro de Israel pronunció un combativo discurso ante la ONU en el que arremetió tanto contra sus adversarios como aliados.

FUENTE: Con información de AFP

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