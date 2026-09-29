Ex de Hayden Panettiere solicita la tutela temporal del patrimonio de la actriz

La actriz Hayden Panettiere en la presentación de la serie ganadora del Globo de Oro 'Nashville' en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, Alemania, el 3 de junio de 2013.

MIAMI.- El exboxeador Wladimir Klitschko, exprometido de la actriz Hayden Panettiere y padre de su hija Kaya , presentó una solicitud para obtener la tutela temporal de la herencia que la difunta intérprete dejó a la pequeña.

Según documentos obtenidos por la revista People, Klitschko busca proteger el patrimonio de su hija de 11 años, la única beneficiaria de Panettiere.

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La solicitud, presentada el 24 de septiembre, el deportista ucraniano asevera la importancia de que la decisión se tome prontamente, pues esta medida le permitirá: "la legitimación necesaria para presentar la solicitud de sucesión testamentaria de Hayden y el poder de nombrar a un administrador propuesto para el patrimonio de Hayden".

“Existe una alta probabilidad de que los bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden se pierdan, se dañen o se dilapiden antes de que se pueda designar un representante personal debidamente nombrado para protegerlos", señala Klitschko.

Seguridad

Además, el hombre argumenta que el proceso afecta a Kaya. Por ello, el padre busca conservar la propiedad de Los Ángeles una vez finalizada la investigación de la muerte de la actriz.

Klitschko explica que Panettiere había contratado un servicio de seguridad para proteger su casa previo a su muerte: "debido a la preocupación documentada de que un individuo había accedido sin autorización a la propiedad de Hayden".

En ese momento, se cambiaron las cerraduras de la casa y se trasladaron objetos de valor, como ropa de diseñador. “A pesar de lo anterior, se prevé que esta persona continúe intentando apropiarse indebidamente de bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden”, afirma.

Igualmente, Klitschko expuso que cree que personas ajenas a la familia de la actriz, que antes estaban vinculadas a Hayden, han accedido a sus correos electrónicos y los han destruido.

Su sospecha, alega, proviene porque le fue informado que las pertenencias personales de Panettiere, incluidas las joyas, han desaparecido o siguen sin ser localizadas.

“Señala que las autoridades tienen bajo su custodia algunos objetos para la investigación, pero quiere asegurarse de que el representante de su patrimonio ‘reúna los bienes desaparecidos y colabore con las fuerzas del orden’", reseña People.

Relación

Klitschko y Panettiere se conocieron en 2008 y tras cinco años de relación se comprometieron.

En 2014, la actriz y el exluchador le dieron la bienvenida a Kaya. Pero, cuando Panettiere y Klitschko se separaron en 2018, Klitschko obtuvo la custodia total de su hija.

Panettiere falleció el 16 de agosto, a los 36 años. Fue hallada inconsciente en una residencia en Greenville, Carolina del Sur, y posteriormente las autoridades confirmaron su fallecimiento en el lugar.

La investigación sobre su muerte continúa en curso.