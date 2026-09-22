Determinan que causa de muerte de Hayden Panettiere fue una sobredosis accidental

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.

MIAMI.- A poco más de un mes de la muerte de Hayden Panettiere , las autoridades finalmente han revelado la causa del deceso de la actriz de 36 años.

La oficina forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, determinó que se trató de una sobredosis accidental , confirmando que la muerte se debió a los efectos tóxicos de la mezcla de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Investigación

En un comunicado emitido por la institución y replicado por la revista People se informó que el 16 de agosto, aproximadamente a la 1:51 p.m., las unidades de emergencia recibieron una llamada informando de un paro cardíaco en 701 Easley Bridge Road en Greenville.

"Los servicios de emergencia llegaron al lugar y encontraron a una mujer en paro cardíaco. El personal de emergencias médicas inició medidas avanzadas de soporte vital cardíaco; sin embargo, los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito y la persona fue declarada fallecida a las 2:32 p.m.”, reza la misiva.

De esta manera, agentes de la oficina forense del condado de Greenville acudió al lugar y se inició la investigación de la mano con el Departamento de Policía de la ciudad de Greenville. Un patólogo forense certificado realizó la autopsia, evaluación en la que no se hallaron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte.

La actriz, famosa por su rol en la serie Heroes, se encontraba con Brian Hickerson, con quien mantenía una relación intermitente, y su hermano, Zach Hickerson.

Según el informe policial, el hombre le mostró a las autoridades una bolsa con medicamentos que la actriz estaba tomando. Además, resalta que Zach estaba muy afectado, mientras que Brian no mostró ninguna emoción visible hasta que la actriz fue declarada muerta.

A Panettiere le sobrevive su única hija Kaya, a quien tuvo en 2014 con su entonces prometido Wladimir Klitschko. La pareja crió a Kaya junta durante los primeros cuatro años de su vida, pero en 2018, Panettiere tomó la decisión de otorgarle la custodia total a Klitschko.