miércoles 19  de  agosto 2026
HOMENAJE

Barbie celebra aniversario de Marilyn Monroe con muñeca inspirada en la actriz

La muñeca viste una versión del mítico traje rosa y el collar de diamantes de la interpretación de la actriz en la canción Diamonds Are a Girl’s Best Friend

Barbie celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe (1926-1962) con una muñeca inspirada en la actriz y su actuación en la película Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, 1953).

Barbie celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe (1926-1962) con una muñeca inspirada en la actriz y su actuación en la película 'Los caballeros las prefieren rubias' ('Gentlemen Prefer Blondes', 1953).

EFE / Mattel

INTERNACIONAL.- Barbie celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe (1926-1962) con una muñeca inspirada en la actriz y su actuación en la película Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, 1953).

La muñeca viste una versión del mítico traje rosa y el collar de diamantes de la icónica interpretación de la actriz en la escena musical de Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

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Todo el diseño ha sido creado por Mattel en colaboración con la institución que conserva y promueve el legado de Marilyn Monroe (The Estate of Marilyn Monroe LLC) para asegurar que cada detalle rinde homenaje a una de sus actuaciones más memorables, añade el comunicado.

La escena de Diamonds Are a Girl’s Best Friend, recuerda Mattel en una nota, es "uno de los momentos de moda más icónicos del cine" y ayudó a definir el legado cultural de la actriz.

El vestido de la muñeca luce un llamativo lazo de gran tamaño, largos guantes y lleva joyas inspiradas en diamantes, emulando el "glamour inconfundible de Marilyn".

"Más que un tributo a este look inolvidable, honramos a Marilyn como una pionera: una productora perspicaz, una empresaria y una artista que rompió barreras, y esta muñeca celebra la totalidad de su increíble legado", subraya Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas en Mattel.

Homenajes anteriores

El diseño se suma a otros de Mattel en homenaje a Marilyn Monroe, ya que entre 1997 y 2009 vieron la luz varias muñecas que celebraron sus papeles cinematográficos y sus momentos de moda más memorables.

Mattel ha lanzado muñecas inspiradas en otros iconos culturales como Whitney Houston, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie, Juan Gabriel, Tina Turner, Elvis Presley, Diana Ross o Elton John, entre otros.

El aniversario de Marilyn Monroe cuenta con una extensa programación en todo el mundo, especialmente exposiciones como 'Marilyn Monroe: Hollywood Icon' en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles o 'Marilyn Monroe: A Portrait' en la National Portrait Gallery de Londres

FUENTE: EFE

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