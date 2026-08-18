martes 18  de  agosto 2026
DUELO

Exprometido de Hayden Panettiere se pronuncia tras la muerte de la actriz

El deportista recordó que desde pequeña, la actriz consolidó su carrera en Hollywood, pero eso tuvo un costo significativo en su vida

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere, ha compartido en redes sociales un mensaje para recordar a la actriz, con quien tuvo a su hija Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años.

A través de Instagram, el boxeador ucraniano publicó una imagen en donde los tres aparecen sonrientes.

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"Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya", inició.

El deportista recordó que desde pequeña, la actriz consolidó su carrera en Hollywood, pero eso tuvo un costo significativo en su vida.

"Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas".

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En el mensaje, también le prometió a Panettiere siempre cuidar de la pequeña que comparten, de quien desde hace años posee la custodia completa.

"A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy".

"Los jóvenes con talento como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto", continuó.

Por último, solicitó privacidad ante la situación que la familia atraviesa.

Muerte de la actriz

Las autoridades han informado que investigan la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años, quien fue hallada inconsciente y posteriormente declarada sin vida, la tarde del domingo 16 de agosto. Se presume que la intérprete sufrió una sobredosis que ocasionó un paro cardiaco.

Según informó un portavoz del Departamento de Policía de Greenville, las autoridades y el personal de emergencias médicas respondieron a una llamada, alrededor de la 1:50 p.m. hora local, que solicitaba auxilio para una mujer que se encontraba inconsciente.

El portavoz señaló que al llegar al lugar, el cual no fue identificado, se prestó asistencia médica.

“A su llegada, se le prestó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar de los hechos”.

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