jueves 27  de  noviembre 2025
OBITUARIO

Muere la diseñadora Pam Hogg, famosa por su estilo punk rock

Comparada con Vivienne Westwood por su lado "punk rock", era una figura emblemática de la Semana de la Moda de Londres con sus looks futuristas

La diseñadora británica Pam Hogg (centro) saluda a la multitud durante el desfile de su colección Otoño/Invierno 2019 en la Semana de la Moda de Londres en Londres el 17 de febrero de 2019.

AFP/Niklas Halle'n

LONDRES.- La diseñadora de moda y música escocesa Pam Hogg, cuyas creaciones de estilo punk rock vistieron a estrellas como Rihanna, Beyoncé y Lady Gaga, falleció, anunció su familia el miércoles en redes sociales.

"El espíritu creativo de Pamela y su obra han conmovido a muchas personas, y deja un magnífico legado que seguirá inspirando, alegrando y animando a vivir más allá de los límites de las convenciones", escribieron sus allegados.

Sin revelar la causa de su fallecimiento, los familiares agradecieron al personal de un centro de cuidados al este de Londres, donde estuvo rodeada de "queridos amigos y familiares" durante sus últimos días.

Tampoco revelaron su edad, sobre la que la diseñadora siempre se mantuvo misteriosa, y que The Guardian estima en 66 años.

Numerosas celebridades rindieron homenaje a Hogg en redes sociales, como las actrices Rose McGowan y Patricia Arquette, que la describieron como un "diamante interestelar", así como el grupo de rock Blondie o la también modista Roksanda Ilini, que elogió "su luz y su increíble espíritu".

Nacida en Paisley, una ciudad escocesa conocida por su tradición textil, la diseñadora estudió en la Escuela de Bellas Artes de Glasgow y luego en el Royal College of Art de Londres. Presentó su primera colección en 1981.

A menudo comparada con Vivienne Westwood por su lado "punk rock", era una figura emblemática de la Semana de la Moda de Londres con sus looks futuristas, sus atrevidos peinados y sus extravagantes atuendos, vistiendo a grandes nombres del espectáculo como Rihanna, Beyoncé, Kate Moss o Lady Gaga.

Hogg, una apasionada por la música, tocó en numerosas bandas, entre ellas Rubish, que fue telonera de The Pogues a finales de los años 70.

FUENTE: AFP

