Muere la influencer dominicana Carol Acosta, conocida como Killadamente

Según la poca información que ha trascendido, la joven sufrió un accidente desafortunado mientras cenaba.

Fama

Acosta sumaba más de seis millones de seguidores en la red social. Saltó a la fama en 2015, cuando comenzó a viralizarse en redes por promover el amor propio y el body positive. Además compartía que durante su infancia y adolescencia fue víctima de bullying por su físico.

Su carisma la llevó a ganarse el afecto de muchos y conectar con quienes no se sentían cómodos por su apariencia. En 2017, lanzó la canción Me amo y no me importa y Qué me hiciste hacer.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reina (@killadamente)

La muerte de la influencer ha consternado a sus seguidores, pues el viernes 3 de enero había compartido un video en el que mostraba un vestido y celebraba su esbelta figura.

“Yo siempre pensaba como que papá Dios tenía sus favoritos porque hay gente que come y no engorda, pero viéndome bien, espérate, tú me estás diciendo a mí que yo no tengo extensiones, no me he hecho ninguna cirugía estética, y yo me veo así. Yo estoy en esa lista de favoritos y a mí nadie me va a convencer de lo contrario”, comentó.