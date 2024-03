Muere en Miami cineasta Sergio Giral a los 87 años

"Sergio Giral murió esta madrugada a las 4:00 a.m. en Miami, donde vivió por mucho tiempo. Aunque afrontaba un problema de salud, su muerte fue repentina", declaró Dorrego vía llamada telefónica.

Asimismo, Dorrego aseveró que no se realizarán actos fúnebres, pues era la voluntad Giral. "Será cremado porque no quiso ningún tipo de misa", dijo Armando.

Sobre el cineasta

Nacido el 2 de enero de 1937 en La Habana, Sergio Giral estudió primaria y secundaria en Estados Unidos, pero luego regresó a su país donde cursó estudios superiores en Ingeniería, preparación que abandonó para dedicarse de lleno a su pasión: el cine.

"Entre 1953 y 1959 estudia los niveles primario y secundario en Estados Unidos, donde paralelamente estudia pintura en el Art Students League. En 1959 regresa a Cuba e inicia estudios de ingeniería, que abandona para dedicarse al cine. Dos años después ya trabaja en el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) como asistente de dirección y director de edición", detalla el Portal del Cine y el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño.

"Debuta en la ficción en 1964 con el corto La jaula, dramatización de un caso real de esquizofrenia. Su entrada al largometraje tiene lugar 10 años después con El otro Francisco, que se inspira en la novela cubana antiesclavista, escrita por Anselmo Suárez y Romero. Con esta cinta inicia sus repetidas incursiones por la historia de la esclavitud en Cuba, que abarca largometrajes de ficción como Rancheador (1977), Maluala (1979), hasta Plácido, en 1986", agregó el sitio web especializado en el séptimo arte.

Una vida entre Cuba y Estados Unidos

Tras su experiencia en Cuba, Giral abandona la isla y retorna a Estados Unidos para fundar la productora Giralmedia con la cual rueda fundamentalmente documentales como The Broken Image (1995), Chronicle of an Ordinance (2000), The Way of the Orishas (2004), entre otros.

"Tener la experiencia de moverse como en dos dimensiones culturales diferentes y, además, dos formaciones, da como producto un enriquecimiento. Mi experiencia, un poco fragmentada entre estos dos planos de la asistencia, me ha dado favorablemente una visión mucho más amplia. Porque en mi formación está presente la cultura cubana, yo soy cubano. Pero también está presente la cultura norteamericana; es decir, conozco los códigos y también son parte míos... todo eso, después, se revienta en la obra (cinematográfica)", expresó Sergio Giral en una entrevista para el programa Conversando con Cervantes.

Además de largometrajes, Giral realizó varios cortometrajes y documentales que tenían como eje central el tema de la esclavitud y la presencia africana en Cuba.

"(Sergio Giral) fue mi gran amigo, mi gran compañero y mi gran artista. Trabajamos juntos, hicimos una obra juntos. Ha dejado muchas cosas bellas y un legado étnico social", destacó conmovido Armando Dorrego ante la partida física del cineasta.