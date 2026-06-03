Muere Peabo Bryson, intérprete de baladas de películas de Disney

MIAMI.- El intérprete Peabo Bryson , famoso por dar voz a importantes baladas de clásicos de Disney y del R&B, falleció a los 75 años. La información fue confirmada por su familia, a través de un comunicado en el que no se detalla la causa del deceso.

El texto fue compartido el martes 2 de junio por la noche y asevera que partió: “rodeado del amor de su familia y de quienes estaban más cerca de él”.

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En mayo se dio a conocer que había sido hospitalizado tras un derrame cerebral.

“Aunque nuestros corazones están rotos, encontramos consuelo al saber cuánto se amaba a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su generoso espíritu. Su legado y su música vivirán por generaciones”, reza el comunicado emitido por la familia.

Le sobrevive un hijo, nacido en 2018, fruto de su matrimonio con Tanya Boniface.

Ascenso a la fama

Robert Peapo Bryson nació en Greenville, Carolina del Sur, en 1951. Durante su adolescencia, sintió interés por los coros para cantantes mayores. Fue en aquella época cuando cambió su nombre a Peabo, debido a la dificultad de algunos de sus compañeros para pronunciar “Peapo”.

A los 16 años se fue de gira con Moses Dillard and the Tex-Town Display, dejando su sello en canciones como Cry Like a Baby y Bring Your Dreams to Me.

Más tarde, fue descubierto por Eddie Biscoe, gerente general de Bullet Records en Atlanta, quien lo incentivó a iniciar una carrera como solista. Además, le ofreció la oportunidad de un trabajo como arreglista, productor y compositor.

En 1976, lanzó su álbum debut homónimo producido por Biscoe.

En 1978, firmó con Capitol Records y lanzó el álbum Reaching for the Sky, obteniendo su primer disco de oro.

Los duetos iniciaron con Natalie Cole, para el proyecto de 1979 del sello discográfico We’re the Best of Friends. Un año después realizó otro con Roberta Flack en Live & More.

En 1984, junto a Elektra Records, Bryson lanzó uno de los más grandes éxitos de su carrera: If Ever You’re in My Arms Again. Y en 1991 escribió y lanzó Can You Stop the Rain.

Disney

Su talento y carisma para las duplas con importantes voces femeninas le valieron la oportunidad de dar voz a las baladas más importantes de las películas animadas de Disney, alcanzando dos premios Grammy de manera consecutiva.

"Su balada Beauty and the Beast, junto a la superestrella Celine Dion para la banda sonora de La Bella y la Bestia, ganó en 1993 el Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voces. Repitió ese logro al año siguiente con Regina Belle por A Whole New World (Aladdin’s Theme), de la película Aladdin", reseña CNN.

Las canciones también se alzaron con el Óscar a la mejor canción original.