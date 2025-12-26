viernes 26  de  diciembre 2025
OBITUARIO

Muere Perry Bamonte, histórico guitarrista y tecladista de The Cure

Bamonte formó parte del equipo técnico del grupo a partir de 1984, antes de pasar por dos etapas como miembro de la banda

Perry Bamonte, de The Cure, actuó en el North Island Credit Union Amphitheatre el 20 de mayo de 2023 en Chula Vista, California. El guitarrista y tecladista de The Cure, Perry Bamonte, falleció a los 65 años, según anunció la legendaria banda británica de rock gótico el viernes 26 de diciembre.

Perry Bamonte, de The Cure, actuó en el North Island Credit Union Amphitheatre el 20 de mayo de 2023 en Chula Vista, California. El guitarrista y tecladista de The Cure, Perry Bamonte, falleció a los 65 años, según anunció la legendaria banda británica de rock gótico el viernes 26 de diciembre.

Getty Images via AFP / Harmony Gerber

LONDRES.- Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure, falleció a los 65 años, anunció el viernes la legendaria banda británica de rock. Conocido como Teddy, Baamonte falleció en su casa tras una breve enfermedad durante las Navidades, según un comunicado publicado en la página web del grupo.

El artista se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990.

Lee además
La actriz australiana Nicole Kidman posa en la alfombra roja de la proyección en el Festival de Venecia del filme Babygirl
CELEBRIDADES

Nicole Kidman celebra primera Navidad sin Keith Urban en Australia
Jakapong Anne Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022. 
CONTROVERSIA

Tailandia congela activos de copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip

"Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, Teddy era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. (...) Le echaremos mucho de menos", reza el texto.

The Cure, con su emblemático cantante Robert Smith, de 66 años, ha evolucionado a lo largo de sus prolíficas décadas.

Bamonte formó parte del equipo técnico del grupo a partir de 1984, antes de pasar por dos etapas como miembro de la banda, en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados.

En su comunicado, The Cure destacó que había contribuido a la creación de numerosos álbumes, entre ellos Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) y The Cure (2004).

En su primer período con la banda, que empezó en 1990 y duró 14 años, tocó en más de 400 conciertos. Bamonte regresó al grupo en 2022 y desde entonces actuó en otros 90 shows.

Impulsado por la voz lastimera y desgarradora de Smith, The Cure contribuyó a dar forma al rock gótico con álbumes como Pornography (1982).

Posteriormente, el grupo cosechó éxitos con temas mucho más alegres, entre ellos Friday I'm in Love. Sus últimos álbumes datan de 2008 (4:13 Dream) y del año pasado, Songs of a Lost World.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lindsay Casinelli: "Dios no me ha abandonado"

Kylie Jenner incluye a Timothee Chalamet en tradición familiar navideña

Miami y su vibrante vida cultural en 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Régimen excarcela a casi cien presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

El centrocampista portugués #08 del Manchester United, Bruno Fernandes, aplaude a la multitud al final del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 15 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Por qué la Premier League rompió la histórica tradición del fútbol en Boxing Day

Te puede interesar

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Hollywood. 
POLICÍA

Hallazgo de un cuerpo en la playa activa investigación en Hollywood Beach

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

Por su historia, peregrinos cristianos, turistas judíos o turistas en general de Israel o de otras partes del mundo, visitan Nazaret especialmente durante la temporada navideña. 
ISRAEL

Desde Nazaret, donde nació Jesús, un mensaje de paz y humanidad