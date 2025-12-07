Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo, a los 99 años

MIAMI.- Rafael Ithier Natal , pianista, director, arreglista, compositor y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico , falleció a los 99 años. La noticia fue confirmada por Víctor Rivera, abogado de la familia, a WKAQ Radio y posteriormente miembros de la banda lo difundieron un comunicado en redes sociales.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal. Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo", reza el texto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Gran Combo de Puerto Rico (@elgrancombodepuertorico)

Se desconoce la causa del fallecimiento.

La leyenda de la salsa nació en San Juan de Puerto Rico en 1926. Y en 1962, junto a los fallecidos Martín Quiñones y Eddie Pérez, fundó la mítica banda que es conocida en cada rincón del mundo como La Universidad de la Salsa.

Entre los muchos éxitos de la agrupación se encuentra Brujería, Ojos chinos, Me liberé y Un verano en Nueva York.

Reacciones

Tras la confirmación, diversas personalidades de la industria del entretenimiento como Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, Elvis Crespo, entre otros, se han pronunciado lamentando el hecho, recordando momentos memorables junto a Ithier y enviando condolencias a la familia del músico.

“Me inspiró y, a través de él, aprendí a ser innovador y comercialmente atractivo. Grabó canciones que hacían felices a los bailadores con letras que nos contaban historias sobre ser puertorriqueños. Lo extrañaremos; nunca habrá otro Rafael Ithier”, escribió Colón en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Willie Colón (@realwilliecolon)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gilberto Santa Rosa (@santarosalive)

“Su contribución en la música tiene un antes y un después”, manifestó Olga Tañón.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olga Tañón (@olgatanonofficial)

Por su parte, en la cuenta del Latin Grammy se destacó que Ithier, junto a la orquesta, ganó dos gramófonos y el Premio a la Excelencia Musical de La Academia. "Ithier deja un legado eterno en la salsa. Gracias, Maestro, por una vida dedicada a la música".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Asimismo, Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, expuso se de declarará el día del duelo cuando la familia determine la fecha de su velatorio.