viernes 7  de  agosto 2026
OBITUARIO

Muere William Orbit, productor de Madonna, Blur y U2

Con su innovadora fusión de electrónica, pop y música ambiental, William Orbit deja un legado que transformó el sonido de toda una generación de artistas

El productor musical &nbsp;William Orbit.

El productor musical  William Orbit.

Captura de pantalla/Youtube/ Channel 4 News

DUBLÍN.- El productor y músico británico William Orbit, artífice de los sonidos más experimentales de artistas como Madonna, Blur, U2 o Pink, falleció el pasado 23 de julio a los 69 años de edad, según informaron este viernes la familia y allegados en sus redes sociales.

El mensaje indicó que Orbit falleció el pasado 23 de julio en su domicilio, pero no aportó más detalles sobre las causas.

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"Le echaremos muchísimo de menos, nosotros y también muchos otros cuyas vidas tocó con su música, su amistad y su bondad", destacaron en la nota.

Nacido en el norte de Londres, Orbit desarrolló una extensa carrera como productor, compositor y músico de electrónica, aunque el mayor reconocimiento internacional le llegó en 1998 con Ray of Light, el disco que también relanzó la popularidad de Madonna con un sonido totalmente nuevo.

Ascenso a la fama

El productor combinó trip hop, techno, jungle y electrónica ambiental para dar forma a éxitos como Frozen, Ray of Light y The Power of Goodbye, lo que desembocó en millones copias vendidas y permitió a Madonna ganar tres premios Grammy en 1999.

Más allá de la cantante estadounidense, quien llegó a describirlo como "un genio completamente loco", Orbit dejó asimismo una gran huella en el pop y rock de las islas británicas.

Colaboró con Blur en la producción del álbum 13 (1999), entre los más aclamados de la banda londinense, y aportó su enorme creatividad a temas exitosos como Electrical Storm (2002), de los irlandeses U2, o Feel Good Time (2003), de la cantante Pink.

También desarrolló una destacada carrera en solitario con la publicación de varios álbumes de música electrónica y experimental, mientras que junto a Laurie Mayer y Grant Gilbert formó el trío Torch Song, con el que sacaron tres discos entre 1984 y 1987.

Estos trabajos convirtieron a Orbit en uno de los productores más solicitados de finales del pasado siglo y principios del presente. Por sus manos han pasado, entre otros, Britney Spears, Robbie Williams, Melanie C, Katie Melua y No Doubt.

Además de Electrical Storm, U2 le encargó los arreglos del tema The hands that built America, incluido en el mismo disco The Best of 1990-2000 y parte de la banda sonora de la película Bandas de Nueva York (2002) del director Martin Scorsese.

En una entrevista concedida en 2021 al diario The Guardian, Orbit reveló que en 2017 sufrió un episodio psicótico provocado por el consumo de diversas drogas, entre ellas LSD, MDMA, cocaína y codeína, del que logró recuperarse tras recibir tratamiento.

Con su innovadora fusión de electrónica, pop y música ambiental, William Orbit deja un legado que transformó el sonido de toda una generación de artistas y consolidó su lugar entre los productores más influyentes de las últimas décadas.

FUENTE: EFE

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