viernes 7  de  agosto 2026
MÚSICA

Shakira lanza la versión en español del éxito mundialista "Dai Dai"

Shakira y Burna Boy cantaron el tema en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron en el medio tiempo de la final

Shakira actúa en el medio tiempo del Mundial.

Shakira actúa en el medio tiempo del Mundial.

EFE

MIAMI.- Shakira publicó este viernes la versión en español de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, anuncio que hizo en su cuenta de Instagram.

Lee además
Karina Banda 
FAMOSOS

Karina Banda muestra tratamiento para salir embarazada
El bloguero Pérez Hilton. 
CONTROVERSIA

Hijos de Perez Hilton estaban en casa minutos antes de transmisión en TikTok

Canción

Dai Dai se estrenó en mayo, semanas antes del comienzo del torneo, y está grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés. El título es una expresión coloquial italiana de ánimo, equivalente a "vamos, vamos".

Shakira y Burna Boy cantaron el tema en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos, con los niños del grupo ugandés de danza Ghetto Kids.

Los derechos de autor de la canción se destinan al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, que busca recaudar cien millones de dólares para dar a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol, según el organismo. E

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Viajar a Francia continúa siendo posible a pesar de los incendios forestales

Retiran la corona a Miss Carolina del Norte por racismo y homofobia

Diana Fuentes renace entre "Flores y fuego": "Estoy feliz de la mujer que soy"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

EEUU cuestiona al jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez 
SEGURIDAD

EEUU considera inaceptable posición de Sánchez sobre inmigración ilegal en España, y prepara medidas

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra tras anotar el quinto gol de su equipo en un partido contra el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.
FÚTBOL

¡Se queda! Real Madrid anuncia renovación de contrato para Vinicius

Imagen fotorrealista para ilustrar el proyecto de la Patrulla de Carreteras de Florida.
DUDAS

Florida evalúa construir centros temporales de detención en varios puntos del estado

Bandera de Bolivia. 
conmemoración

Bolivia celebra 201 años de independencia entre desafíos y una nueva etapa política

Foto referencial  de archivo. 
TENGA CUIDADO

Sur de Florida entra en la temporada de mareas altas con riesgo de inundaciones costeras

Te puede interesar

Imagen fotorrealista para ilustrar el proyecto de la Patrulla de Carreteras de Florida.
DUDAS

Florida evalúa construir centros temporales de detención en varios puntos del estado

Por Daniel Castropé
Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Salario de maestros en Florida sube a $50.200: qué cambia este curso

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
INVESTIDURA EN COLOMBIA

Abelardo de la Espriella rompe otra tradición: da su primer discurso ante militares, no ante el Congreso

Un dron del proyecto Campus Guardian Angel 
PROGRAMA PILOTO

Broward proyecta usar drones para responder a ataques armados en escuelas

Foto referencial  de archivo. 
TENGA CUIDADO

Sur de Florida entra en la temporada de mareas altas con riesgo de inundaciones costeras