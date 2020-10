Muestra colectiva en Miami dialoga con el respeto

Callar duele más es una de las piezas que conforman la muestra y fue concebida por Maru Ulivi, artista textil y fotógrafa venezolana radicada en Miami.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la creadora de Callar duele más para conocer detalles sobre esta exposición que reúne las obras de artistas de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela.

“Esta muestra nace de otra exposición que se hizo en la misma galería, que en estos momentos esta andando, sobre la celebración del voto de la mujer en EEUU. Aprovechando que se está conmemorando esto, se quiso explorar la perspectiva, desde lo femenino, de lo que ha significado el arte y la voz femenina a través de la historia y en estos momentos. Sabemos que la voz de la mujer desde algún punto de vista ha sido callada; hemos tenido que disfrazarnos o decir que otro fue el artista, justamente por miedo a expresarnos”, expuso sobre la exposición que reúne el trabajo de 10 mujeres y un hombre, a quienes la pandemia les impidió encontrarse en Miami para inaugurar esta muestra.

“A través de estas obras y de lo textil, hemos querido expresar nuestra forma de pensar y tratar de trasmitir un mensaje de sur a norte. Aunque tenemos voces distintas, tenemos un concepto común, que es el poder hablar siempre respetando a los otros”, agregó sobre el concepto de Feminismo de sur a norte.

Asimismo, Ulivi resaltó lo especial que resulta plasmar arte en los textiles y como las telas tienen el poder de trasmitir sensaciones.

“Lo textil tiene una cosa muy linda que es la tradición, lo vamos heredando de una mano a otra. Cuando nacemos, el primer contacto que tenemos es con lo textil, nos arropan con una cobija o una sabana. Entonces lo textil se convierte en una segunda piel. La tela crea sensaciones, arropa. Si es una tela áspera, pica, o puede dar frío o calor. Es una cantidad de sensaciones que se convierten en mucho más que una obra. Como artistas textiles tratamos de reflejar eso, queremos crear sensaciones que, a través de las piezas, se transmitan a otras personas”, expresó.

Además, resaltó que todo empieza por la vista y hoy, en mundo donde la virtualidad se ha impuesto, la humanidad se ha adaptado a sentir a través de los ojos.

“Es que esa sensación entra a través de los ojos. Y muchas veces si se hace virtual [la exposición], sientes a través de lo que tus ojos te transmiten, no solamente por tocar la obra. Y muchos de esos sentimientos son aprendidos porque, por ejemplo, si ves una bolita de algodón, automáticamente te viene a la mente una sensación de algo suave, aunque no lo estas tocando. Eso es lo que transmitimos a través de la obra textil. Y en estos tiempos virtuales nos ha tocado sentir mucho más con los ojos”, señaló.

Ulivi también contó que a través del arte textil logra expresar aquello que la fotografía ya no le permitía exponer.

“Yo vengo del mundo de la fotografía, incluyo lo textil en mi fotografía. Sentía que con la fotografía ya no podía decir todo lo que quería decir. Y tengo un dicho que digo que no hay nada que las tijeras no arreglen. Entonces, cortando y cosiendo parte de esa costura que hay en nuestras obras, que son como esas cicatrices o esos remiendos que nos hacemos durante nuestras vidas”.

Precisamente, en la pieza que expone en Feminismo de sur a norte expresa esa habilidad de sanar. Callar duele más, además de ser el título de la obra, es un proyecto altruista con el que Ulivi se ha propuesto ayudar.

“Callar duele más no solo acaba en esta exposición, en mi obra gráfica. También tiene un libro y el propósito es ayudar a esas personas que hayan nacido mujer o se identifiquen con ser mujer. Tengo una alianza con Psicólogos sin Fronteras para que estas personas puedan recurrir allí y pedir ayuda completamente gratis”, dijo.

Con estilos individuales pero un concepto en común, los artistas que conforman esta muestra quieren que prevalezcan valores preciados para vivir en una sociedad civilizada: el respeto a la opinión ajena y la tolerancia.

“En este mundo cabemos todos siempre y cuando lo manejemos con respeto porque creo que la opinión mía termina donde empieza la del otro. Todos tenemos derecho a pensar distinto, pero creo que el problema está cuando cruzamos esa línea y queremos irrespetar al otro e imponerle nuestra forma de pensar. Y ahí es cuando vienen los problemas”, reflexionó.

“Y parte del problema que hemos tenido a través de la historia y que tenemos hoy en día, es el irrespeto. Todos importamos. No importa el color de piel, la religión, el género, lo que importa es que somos seres humanos y que tenemos el derecho de expresarnos sin irrespetar al otro”.

Sandra Onetti (@espacioclaudelina), Carolina Weisz Strauss (@carolinaweisz), Cristiana Medina (@cristina.siete), Federico Casalinuovo (Federico.casalinuovo), Gabi Ferrandez (@gabiferrandez), Noca Passos @mariafulog, Patricia Saporiti (pattysartfactory), Rosana Machado Rodríguez (@rmachadorodriguez), Silvina Apfelbaum (@silvina.apfelbaum), y Vivian Mayo (@vivianmayo), completan la muestra Feminismo de sur a norte.

Para conocer más acerca le la obra de Maru Ulivi, visite su perfil en Instagram @maruulivi.

Camp Gallery está ubicada en 350 NE 75 St. Space 109, en Miami.