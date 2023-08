Muestran en Miami proyectos del artista cubano Gustavo Pérez

Tanto Cobre, un álbum fotográfico publicado este año en Madrid por Ediciones Deslinde, como el mediometraje Ave María, de 54 minutos de duración y producido por AM Productions, son el resultado de una investigación acerca de la mina de cobre más antigua de Cuba, donde se encuentra la basílica consagrada a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En la realización del documental participó, como coguionista, la escritora Oneyda González.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Pérez Fernández (@perezfernandezgustavo)

“Al cerrarse la antigua mina, el culto vino a convertirse en fuente de supervivencia para el pueblo. La venta de cirios, flores para las ofrendas y estatuillas con la venerada imagen ha dado lugar a un nuevo tipo de producción. El Cobre siempre ha sido un lugar donde materia y espíritu se interrelacionan”, expresó en un comunicado Gustavo Pérez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Pérez Fernández (@perezfernandezgustavo)

Las fotografías del libro Cobre y las entrevistas que las acompañan fueron realizadas durante el rodaje de Ave María.

“Los elementos naturales y el alma de los cobreros se mezclan en la narración, y, desde la memoria, exploran los escenarios más significativos donde transcurren sus vidas: principalmente la mina y el templo. Encontrar en su entorno las marcas del pasado y su interacción con el presente es una manera de hallar la medida humana de los seres representados y el proceso natural de sus identidades, convertidas en símbolo de la fisonomía de la nación cubana”, plantea la obra literaria. “Este libro es un recorrido semejante al que hace un minero que se adentrara en las distintas capas de suelo, y se hunde en él, mientras va separándose de la superficie. Es un acercamiento al mundo sensible de los que trabajaron en la mina y todavía viven allí: al devenir de sus vidas. Indaga en los contrastes que genera la realidad asociada al trabajo con la fe que los sostiene. Estas son las luces y las sombras de una vida difícil, pero llena de hermosura por la fuerza de la imaginación y de la voluntad creadora. El ser humano y su entorno se mezclan en una atmósfera de alegorías y realidades”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Pérez Fernández (@perezfernandezgustavo)

La presentación del libro y documental tendrá lugar en la sala Artefactus Black Box (12302 SW 133rd Ct, Miami, FL 33186).

Sobre Gustavo Pérez Fernández

Gustavo Pérez Fernández nació en Camagüey, Cuba, en 1962, y reside en Miami.

Es fotógrafo, poeta y cineasta. Autor de los libros Por el ojo del tiempo, Friso de la vida y El cuaderno de las sombras (Editorial Ácana, Camagüey). En 2010, Ediciones Unión publicó su antología poética Aunar lo Imprevisible.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Pérez Fernández (@perezfernandezgustavo)

Es autor de cortometrajes como El viaje, Caidije, La Tejedora, Sola y Despertando a Quan Tri. Su primer largometraje, Todas iban a ser reinas, fue invitado al Festival de Cine cubano de Munich y a la primera Bienal de Artes, Lisboa, 2011. Con el proyecto Transitando, de AM Production, participó en el Suni Side of the Doc, European Spot, La Rochelle, Francia, 2007. Su documental Ave María participó en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (2009), donde obtuvo el premio Sara Gómez; en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México), 2010; en el Toronto Hispano American Film Festival, Canadá, 2010; en Cinemaissí-Latin American Film Festival, Finlandia, 2010; y en London Latin American Film Festival, Inglaterra.

Entre sus más recientes filmes se encuentran El Predicador, Corriente alterna, La octava isla y Severo secreto.

Su trabajo fotográfico ha sido expuesto en Cuba, Italia, Bélgica, Portugal y Estados Unidos. Sus imágenes han servido de portada para libros y aparecen en varias revistas de arte y literatura.

FUENTE: REDACCIÓN