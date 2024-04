Mujer acosa a actor Alec Baldwin e intenta obligarlo a gritar "Palestina libre"

“Alec, ¿podrías decir: 'Palestina libre' una vez?”, le indicó la mujer, mientras Baldwin se encontraba en la barra del café manipulando su celular, esperando su pedido.

Sin recibir respuesta del actor, la activista continuó insistiendo y acorralando al histrión; al punto de perseguirlo hasta la puerta del local.

“Palestina libre, Alec, solo una vez, y te dejaré en paz. Te dejaré en paz, lo juro. Solo di: 'Palestina libre' una vez, una vez”, insistió, al trae a colación el juicio por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película Rust.

Percance entre Alec Baldwin y la presunta activista

"¿Por qué mataste a esa señora?. Mataste a esa señora y no fuiste a la cárcel", agregó la activista.

Tras ello, un empleado de la cafetería trató de alejar a esta persona de Alec Baldwin, al advertirle que llamaría a la policía si continuaba con el acoso.

Sin embargo, el video se corta abruptamente cuando el actor golpeó el celular de la mujer después de que le preguntó al empleado: “¿puedes hacerme un favor rápido?”.

Embed El actor pedófilo Alec Baldwin rompe y le quita la cámara de las manos a una persona que filmaba tenía varias preguntas sobre el incidente del tiroteo en Rust en el que se disparó una bala real de un revólver que estaba usando, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins pic.twitter.com/eTYlSV2nwz — EL GRAN DESPERTAR (@destapandolose1) April 23, 2024

Ante lo ocurrido, diversos cibernautas se han pronunciado al respecto en X (antiguamente Twitter).

"En la medida en que la ley de licencias de armas no esté regulada en Estados Unidos, la gente morirá prematuramente todos los días, por error o no", comentó Dozzy Breezy.

"Por un momento pensé que era la pareja de King Kon", dijo otro seguidor.

"Pero si claramente ella lo está acosando. ¿Por qué son tan amarillistas?", escribió un usuario.

Juicio

Alec Baldwin, acusado por la muerte en el rodaje de Rust de su directora de fotografía, habría comprometido la seguridad en el set por su comportamiento descontrolado, afirmó la fiscal del caso en documentos judiciales divulgados a comienzos de este mes.

Baldwin, de 66 años, irá a juicio en julio señalado de homicidio involuntario tras la muerte de Halyna Hutchins por un disparo en octubre de 2021, mientras ensayaban una escena de la cinta de bajo presupuesto en el rancho Bonanza Creek.

set-Alec Baldwin-AP.jpg En esta imagen de un video publicado por la oficina del alguacil del condado de Santa Fe, Alec Baldwin gesticula mientras habla con los investigadores después de un tiroteo fatal en un set de filmación en Santa Fe, Nuevo México, en 2021. AP/Oficina del alguacil del condado de Santa Fe

El protagonista y coproductor de la película de vaqueros habría atosigado a la armera Hannah Gutierrez y al equipo para que se trabajara más rápido en el estadio en Nuevo México, dijo la fiscal Kari Morrissey en una detallada relación de las investigaciones y el manejo judicial del caso.

"El implacable apuro del Sr. Baldwin con el equipo en el set de rodaje comprometió de forma rutinaria la seguridad", dijo Morrissey.

"Adicionalmente... el Sr. Baldwin gritaba y maldecía con frecuencia tanto a él como al equipo por ninguna razón en particular", añadió. "Ver la conducta del Sr. Baldwin en el set de Rust es ver a un hombre que no controla en absoluto sus propias emociones y no tiene ninguna preocupación por cómo su conducta afecta a quienes le rodean", explicó la fiscal.

Baldwin, quien niega haber apretado el gatillo y se declara no culpable, arriesga hasta una pena de 18 meses de cárcel de ser responsabilizado por homicidio involuntario.

El actor, quien está libre bajo fianza, llegó a un acuerdo judicial con el viudo de Hutchins, y terminó el rodaje de Rust el año pasado en Montana.