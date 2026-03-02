lunes 2  de  marzo 2026
MODA

Inicia la Semana de la Moda femenina de París

Esta edición se abrió oficialmente con el desfile de los estudiantes del Instituto Francés de la Moda, uno de los centros de formación más prestigiosos

Semana de la Moda Femenina de París.&nbsp;

Semana de la Moda Femenina de París. 

Captura de pantalla/Instagram/@hautecoutureweek

PARÍS.- La Semana de la Moda femenina de París para el próximo otoño-invierno arrancó este lunes, en una edición de "consolidación" de los nuevos creativos al frente de grandes casas, como la española Loewe, y en un contexto internacional sacudido por la crisis en Oriente Medio.

Pero parece que la guerra desencadenada por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el sábado contra Irán no cambiará la programación de este evento mayor del sector.

Lee además
Esta fotografía muestra un logotipo en la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Prada en la Rue Montaigne de París el 16 de abril de 2025. 
MODA

Prada celebra arte de las capas en Semana de la Moda de Milán
La diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, exdirectora creativa de la línea femenina de la casa Dior. 
MODA

Fendi celebra regreso de Maria Grazia Chiuri a la pasarela de Milán

No habrá "ni cancelación ni modificación", aseguró a AFP Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM). Sin embargo, los organizadores siguen "la situación con mucha atención, en contacto con la prefectura" de policía, añadió.

Esta edición se abrió oficialmente con el desfile de los estudiantes del Instituto Francés de la Moda, uno de los centros de formación más prestigiosos del mundo.

Del medio centenar de conjuntos presentados, en una decena se vieron acolchados, guatas y auténticos airbags XXL para amortiguar los golpes... como mostrando la preocupación de los jóvenes por protegerse del mundo.

Entre las firmas que desfilarán este lunes sobresalen varias marcas jóvenes, como la francesa Weinsanto, la belga Julie Kegels o la sueca Hodakova.

Renovación

En un contexto de dificultades económicas en el sector del lujo, pesos pesados de la moda cambiaron en estos últimos años de director creativo, como sucedió en Dior y Chanel, entre los casos más destacados.

En la anterior presentación de las colecciones femeninas para la primavera-verano 2026, se estrenaron una decena de creativos, entre ellos Matthieu Blazy (Chanel), Jonathan Anderson (Dior) y Pierpaolo Piccioli (Balenciaga).

"En septiembre presenciamos un formidable impulso creativo, propulsado por la renovación simultánea de varias direcciones artísticas. (...) Esta edición se inscribe en un periodo de consolidación, con menos efectos sorpresa", dijo Morand.

Después de las Semanas de la Moda de Nueva York, Londres y Milán, le llega el turno a París, con cerca de 70 desfiles hasta el 10 de marzo.

"París sigue siendo definitivamente el corazón neurálgico de la moda", según Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire.

Entre los desfiles más esperados figuran el de Dior el martes, y el de Chanel, el próximo lunes. Aunque sus creativos, Anderson y Blazy respectivamente, ya debutaron con estas grandes firmas, tanto para las colecciones femeninas como la de alta costura, sus propuestas acapararán de nuevo la atención.

Estos diseñadores "van a tener que afianzar lo que empezaron a definir y, como su mensaje hasta ahora no fue del todo claro, será interesante ver cómo se posicionan esta vez", apunta Le Bault.

Loewe

También es el caso de la española Loewe, actualmente integrada en el grupo francés LVMH. Sus nuevos directores artísticos, los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, se estrenaron al frente de la marca en octubre, tras la salida de Jonathan Anderson, quien durante una década rejuveneció la imagen de la histórica firma.

En aquel desfile, McCollough y Hernández, fundadores en 2002 de la neoyorquina Proenza Schouler, optaron por una explosión de colores, y algunas propuestas recordaban directamente la estética multicolor del cineasta Pedro Almodóvar.

Tras ausentarse en la edición masculina de principios de año, la nueva colección del dúo estadounidense centrará todas las miradas el viernes.

Otro desfile muy esperado es el debut de Antonin Tron para Balmain. Después de pasar por Givenchy, Louis Vuitton o Balenciaga, el diseñador francés tendrá el difícil reto de suceder al emblemático Olivier Rousteing.

La uruguaya Gabriela Hearst también traerá su nueva colección a París. Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alejandro Bárzaga conquista la Semana de la Moda de Nueva York

Shakira rompe récord en concierto gratuito en el Zócalo de México

Rijksmuseum de Ámsterdam descubre nuevo cuadro de Rembrandt

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

El presidente Donald J. Trump saluda a jueces de la Corte Suprema durante el discurso del Estado de la Unión.
REPERCUSIóN

Corte Suprema sube la tensión sobre política arancelaria de Trump

Te puede interesar

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava. 
REACCIÓN LOCAL

Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Steven Meiner alcalde de Miami Beach 
REEMBOLSO DINERO

Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas

Momento en que el RBT lanza un zapato contra el menor durante la sesión terapéutica.
CUIDADOS BAJO SOSPECHA

Abuso físico contra niño autista no verbal reabre debate sobre supervisión y ética en terapias