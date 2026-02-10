martes 10  de  febrero 2026
PATRIMONIO

Museo Británico adquiere joya relacionada con Catalina de Aragón

El museo londinense había lanzado un llamamiento a donaciones en octubre para poder conservar este "Corazón Tudor" de oro de 24 quilates

El Museo Británico anuncia en Instagram adquicisión un collar de la época del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón&nbsp;

El Museo Británico anuncia en Instagram adquicisión un collar de la época del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón 

Captura de pantalla / @britishmuseum / Instagram

LONDRES.- El Museo Británico anunció el martes que reunió los 3,5 millones de libras (4,8 millones de dólares) para adquirir un collar de la época del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, primera de sus seis esposas.

El museo londinense había lanzado un llamamiento a donaciones en octubre para poder conservar este "Corazón Tudor" de oro de 24 quilates, descubierto por casualidad por un buscador equipado con un detector de metales en el centro de Inglaterra en 2019.

Lee además
La cantante Lalywood presenta su sencillo TESUER video
MÚSICA

Lalywood presenta tema "Bluejeaneo", un perreo nostálgico y alternativo
Selección de imágenes: Once upon my mother, Lucky star, Jerusalem ´67, A letter to David and The sea. 
CINEMATOGRAFÍA

Festival de cine judío en Miami premia a los mejores filmes proyectados

Según la ley británica, toda persona que descubra un objeto que pueda considerarse tesoro nacional tiene la obligación de declararlo a las autoridades.

Tras esta notificación, el Museo Británico se encargó de la evaluación y el tratamiento del colgante.

Además, el museo contó con un derecho prioritario para adquirir el valioso objeto.

En su comunicado, el museo precisó haber recibido 380.000 libras (519.000 dólares) en donaciones de 45.000 personas y contó con una subvención de 1,75 millones de libras (2,4 millones de dólares) del National Heritage Memorial Fund, un fondo gubernamental.

Embed

Descripción

Este colgante adornado con piedras preciosas es un ejemplo de la artesanía del siglo XVI y la única joya de este tipo que data del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón.

El colgante representa la rosa Tudor, emblema floral heráldico de esta dinastía, acompañada de una granada, símbolo de la ciudad de Granada, reconquistada por los padres de Catalina, los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.

En la parte inferior, una banderola lleva la inscripción "tousiors", en francés antiguo "siempre".

"El éxito de la campaña demuestra el poder de la historia para despertar la imaginación y explica por qué objetos como el Corazón Tudor deben encontrarse en un centro de arte", se congratuló Nicholas Cullinan, director del museo, citado en el comunicado.

El matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón duró 24 años y fue el más largo de la vida del monarca.

Enrique VIII solicitó después al papa la anulación del matrimonio, una iniciativa que condujo al nacimiento de la actual Iglesia de Inglaterra, tras la ruptura del rey con el Vaticano, debido al rechazo del sumo pontífice a satisfacer la petición del monarca.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sofía Lafuente estrena nuevo sencillo pop "La Línea"

Policía británica estudia denuncia contra expríncipe Andrés

Confirman que actriz Catherine O'Hara falleció a causa de una embolia pulmonar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

James Fishback, candidato a gobernador de Florida. 
SUCESOS

Candidato a gobernador de Florida denuncia que incendiaron su casa en ataque político

Un pasajero coloca su equipaje en un mostrador de auto check-in de Air Canada en Montreal, Quebec, el 19 de agosto de 2025. video
ALERTA

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, es recibido por el presidente de EEUU Donald J. Trump.
DIPLOMACIA

Rubio viaja la próxima semana a Hungría para reunirse con Orbán

Te puede interesar

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de distracción de los demócratas

Por Leonardo Morales
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
DIPLOMACIA

Empresario miamense Benjamín León asume rol como embajador de EEUU en España

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

Captura de pantalla de la fotografía publicada por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba
ENCUENTRO

Comando Sur y embajador Mike Hammer miran a Cuba en momento de colapso total

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel